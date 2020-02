Transparência com inovação

O Tribunal de Contas do Ceará está implantando o que designa como “Escritório de Projetos e Processos”, vinculado à Assessoria de Planejamento, Governança e Gestão. A área vai dar consultoria na elaboração de fluxos de processos e construção de novos projetos em conjunto com os demais setores do TCE. Em resumo, busca-se mais inovação, maior eficiência e otimização dos recursos. A finalidade é a apoiar a gestão estratégica, os programas institucionais e as iniciativas de governança. O Escritório vai basear atividades no Plano Estratégico de Governança Institucional e em ações consideradas prioritárias para a alta gestão. O projeto inicial está sendo desenvolvido juntamente com a Secretaria Geral.

Otimização

Palavras do presidente do Tribunal, Valdomiro Távora: “O Escritório vai otimizar o desempenho, evitando o 'retrabalho'. Será possível aumentar a eficiência e a eficácia das ações, melhorar a taxa de sucesso e aprimorar a gestão do conhecimento”.

Salto

Startups cearenses estão entre as empresas participantes de rodada nacional de aceleração. A 16ª fase da iniciativa recebe inscrições até a próxima segunda-feira. Veja em https://bit.ly/36WTX5R. Há R$ 8 milhões previstos para investimentos.

Tipo assim

Na linguagem do empreendedorismo, “startups” são empresas que, apesar de pequenas, crescem rapidamente e conseguem gerar lucros seguidamente maiores.

Creia na teia

Fortaleza já tem um homem-aranha pra chamar de seu. O sujeito tem usado redes sociais na Internet para “denunciar” problemas urbanos, sobretudo no Centro. De quebra, suja a cidade, grudando pequenos cartazes até em calçadas.

Livro de Frases

Do presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto (PDT), sobre as responsabilidades que recaem sobre cada parlamentar da casa: “Todos são responsáveis para não usarem a tribuna como palanque paroquial”.

Bot

A juíza federal Isabela Rossi Cortes Ferrari fala hoje, em Fortaleza, sobre inteligência artificial aplicada às rotinas judiciais. Começa às 14h, na sede da Esmec (Rua Ramires Maranhão do Vale, 70 - Edson Queiroz).

PÍLULAS

Quando passada a folia, o Sesc de Fortaleza vai realizar curso de Técnico em Estética. Não é só beleza, mas também saúde. O foco são prevenção, manutenção e recuperação da pele facial e corporal. Há mais informações em https://bit.ly/371m1ot.

O leitor e a leitora têm caminhos bem eficientes para fazer contato com a Coluna: o WhatsApp (85) 99638 5129 (mensagens de texto), o telefone (85) 3266 9659 e os e-mails comunicado@diariodonordeste.com.br e roberto.maciel@diariodonordeste.com.br.