Tarefa política nas cidades

Quando retomarem os trabalhos de plenário na próxim terça-feira, os vereadores de Fortaleza terão pela frente não somente o desafio de se preparar para enfrentarem as urnas em outubro. Há, claro, as tarefas políticas que deverão cumprir nos mandatos atuais. E uma delas se divide entre a discussão e deliberação do Plano Diretor. Trata-se do mais importante conjunto regras para o desenvolvimento urbano da cidade. É por meio do Plano que se pode efetivar a planejar crescimento - daí decorrem medidas em áreas fundamentais para o cidadão e a economia, como a mobilidade. O presidente da Câmara de vereadores, Antônio Henrique (PDT), já anunciou que haverá demandas intensas de participação. "Sobretudo do eleitor", acrescenta.

De onde

Plano Diretor Municipal é o recurso da lei que visa a orientar a ocupação do solo urbano. A base do instrumento são interesses coletivos e difusos - entre esses, a preservação ambiental. Outras demandas, como a preservação da memória da comunidade, também devem ser observadas.

Para onde

A Constituição Federal determina que planos diretores são obrigatórios para cidades com mais de 20 mil habitantes. É critério de organização social, então.

Livro de Frases

Do ex-governador Lúcio Alcântara, no microblog Twitter (@lucioalc): "Quando você não conseguir perdoar alguém peça perdão ao Senhor por não saber fazê-lo". É, convenhamos, uma frase com mil e uma utilidades.

Munição nova

Soma exato R$ 1.235.436,00 licitação realizada pela Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará para a compra de munições. Há calibres para diferentes gostos, como .40 e 9mm. Mas só para treinamentos, diga-se logo.

Troca de tiros

A aquisição de material para qualificação profissional meio que esvazia o discurso de parte da oposição na Assembleia. Deputados como Vitor Valim (MDB) e Noélio Oliveira (Pros) costumam repetir a tese de que PMs são indevidamente treinados e mal pagos.

Queima geral

A UFC vai leiloar mais de 3 mil peças que, na avaliação da instituição, só servem mesmo é para sucata ou nem valeriam a pena recuperar - e a lista é grande, indo de cadeiras a caminhões. Será no próximo dia 14, a partir das 10h, no bloco 850 do Centro de Ciências Agrárias, no Campus do Pici.

PÍLULAS

A Praia do Cumbuco, em Caucaia, não tem apenas belos cenários e ventos que atraem atletas do mundo todo. Tem também uma estação de reciclagem novinha em folha. É a primeira da região, inaugurada no Centro de Apoio ao Turismo local, com condições de receber papel, vidro, plástico e metal.

Comunicado recebe sugestões, críticas e - sim, por que não? - elogios peloos e-mails da Coluna: roberto.maciel@svm.com.br ou comunicado@svm.com.br. Mensagens de texto também podem ser postadas para o Whats App (85) 99638 5129.O número do telefone é (85) 3266 2685.