Remando contra a maré

Notícia relevante para a economia local nesta véspera de Natal - ou seja, período em que costumeiramente superaquecem as vendas do comércio: o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará, vinculado à Fecomércio, apurou que os consumidores de Fortaleza estão animados. O Índice de Confiança do Consumidor de Fortaleza teve, segundo pesquisa da entidade, crescimento de 4,3%. Considerando o marasmo que imobilizou o setor nos últimos anos, há sinais de alento inquestionáveis. Importante, no entanto, é aguardar os resultados que serão efetivados. E esperar que Papai Noel seja generoso.

Olhar

O Instituto também vem enxergando indícios de percepção positiva dos empresários em relação ao cenário da economia no fim do ano. Diz que a taxa de otimismo do empresariado supera a marca de referência, que é de 100 pontos.

Freire

Leva a assinatura do deputado Queiroz Filho (PDT) proposta de que a Assembleia Legislativa crie comenda para nomes relevantes na educação. E ele não nega: inspirou-se na Medalha Paulo Freire, na Câmara Municipal de Fortaleza, e nos bons resultados do Ceará na área.

Troco

A ideia de Queiroz Filho surge como reação justa e necessária a ataques sofridos pela memória do educador Paulo Freire (1921-1997), um dos mais destacados nomes do ensino mundial.

Decore essa

E como cabe tudo no parlamento, registre-se que o deputado Marcos Sobreira (PDT) está presenteando categoria profissional com proposta de instituição do “Dia do Designer de Interiores e Ambientes”. O povo os chama “decoradores”.

Folhinha

Sem tanta criatividade, Marcos Sobreira sugere que no Ceará a comemoração seja em 30 de outubro. É a mesma data do “Dia da Decoração”, constante do calendário oficial nacional também dia do Comerciário, do Ginecologista e Obstetra, do Fisiculturista e do Balconista. Achou pouco? Pois é também o “Dia Merendeira Escolar”.

Folga

O Tribunal de Contas do Estado só volta a funcionar a todo vapor em 6 de janeiro, segunda-feira. A instituição, como sói acontecer, está em pleno recesso de fim de ano.

Dê um alô

