Reforma com voz cearense

O presidente da Câmara federal, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), tem defendido a instauração de comissão mista da reforma tributária já na primeira semana de fevereiro. Ou seja, logo que os trabalhos legislativos forem reabertos. Um parlamentar cearense, Mauro Benevides Filho (PDT), está cotado para integrar o grupo. Professor da Universidade Federal do Ceará, o economista Mauro Filho já exerceu as funções de secretário da Fazenda, do Planejamento e da Administração do Ceará. Já foi secretário da pasta de Finanças de Fortaleza, além de ter a experiência legislativa de ter sido deputado estadual desde 1994.

Lista

Mauro Filho integra atualmente a Comissão que analisa a Reforma Tributária na Câmara e as que analisam subsídios creditícios e situações de devedores. É titular da Comissão de Finanças e Tributação. E, de quebra, não tem falta em sessões ou reuniões da Casa.

Do chão...

A foto ao lado (veja nas edições impressa e digital) mostra um abuso daqueles bem grandões. Está esparramado na calçada da Rua Felipe Nery, no Bairro Guararapes, em Fortaleza, já perto da Avenida Chanceler Edson Queiroz.

...Não passa

Lá, o muro de um depósito desabou sobre o espaço dos pedestres. A obstrução já fez um mês e nenhum fiscal municipal passou por lá.

Dura lex

A Lei Geral de Proteção da Dados, que começa a valer em agosto, já está mexendo com o mercado cearense. A Fecomércio já está repassando orientações aos filiados sobre como conviver com as novas regras. Até podcast a entidade já lançou. Veja - ou melhor, ouça - em https://spoti.fi/2OgJ9ZG.

PÍLULAS

O vereador Jorge Pinheiro (PSDC) “descobriu” o “Futmesa” - brincadeira que se joga com os pés, como futebol, mas sobre uma mesa, como o pingue-pongue. E, de uma só tacada, apresentou três projetos de indicação para que a Prefeitura instale estruturas para os praticantes.

Os e-mails da Coluna são roberto.maciel@svm.com.br e comunicado@svm.com.br. O telefone é (85) 3266 2685. O número de WhatsApp é (85) 99638 5129, mas só para mensagens de texto.