Reforço penitenciário

Sobre a posse de 70 agentes penitenciários, nomeados pelo governador Camilo Santana (PT) na semana passada, vale rever o que Comunicado registrou um mês atrás: “Agentes penitenciários entram em 2020 com a expectativa de melhorias nos contracheques. É que o Governo do Estado já está analisando o pagamento de abono por reforço operacional a parte da categoria”. A Coluna lembrou que “não se trata apenas de uma verba extra para um setor que, vez por outra, pressiona o Poder Público em temas salariais - o que, dada a importância desse grupo do funcionalismo, já seria por si uma medida relevante”. A mobilização dos servidores tem chegado a instituições parlamentares e, assim, obtido status de tema político.

Ducha

Começou a tramitar na Assembleia a primeira reação política local contra as chamadas “fake news”. O projeto é do deputado Guilherme Landim (PDT) e propõe punições para servidores públicos que divulgam informações falsas. E é, diga-se, uma reação pra lá de justa.



Pauta em alta

Note-se que a queda de braço em torno da ação penitenciária e da segurança deve dominar a pauta político-legislativa deste ano. E as redes sociais da Internet também. Debate produtivo, que é bom, passa longe, mas a manipulação já mostra os dentes.

Mapa

Segue até o próximo dia 27 consulta pública do Governo Federal sobre a regulação da publicidade infantil. O procedimento vai ter de enfrentar a concorrência do Carnaval na atenção do público. E isso é ruim.

Alalalô

De um modo ou de outro, fica a dica da Coluna para quem possa se interessar por mais do que folia: o link para o formulário da consulta é https://bit.ly/2vLpcE7.

Causa própria

Servidor que é da área da saúde municipal, o vereador Plácio Filho (PSDB) está propondo que a Prefeitura institua um Centro de Atenção Psicosocial específico para o trabalhador do setor.

Outra visão

A Prefeitura de Fortaleza não entrou no bloco da abstinência sexual que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos quer botar nas ruas. E preferiu investir mais na prevenção. Tanto que planeja distribuir 1 milhão de preservativos em locais de concentração de foliões.

De lei

Alguém precisa explicar urgentemente ao deputado Francisco Cavalcante (PSL) que CPIs não são “contra” isso ou aquilo, essa ou aquela instituição. As comissões precisam, sim, ter fatos determinados e prazo certo. É a lei.

Nota baixa

A Coluna deu uma derrapada ontem, registrando que a Granja Lisboa está na Regional II de Fortaleza. Erro geográfico. O bairro fica na SER V. Foi mal.

PÍLULAS

Numerologia da saúde: passaram de 3,8 mil para 18,4 mil os atendimentos realizados em Caucaia nos últimos dois anos pelo sistema de unidades de Pronto Atendimento (UPA). Um aumento de 384%, portanto.

Os contatos com a Coluna Comunicado são o aplicativo de mensagens WhatsApp (85) 99638 5129 (só para mensagens de texto), o telefone (85) 3266 9659 e os e-mails comunicado@diariodonordeste.com.br e roberto.maciel@diariodonordeste.com.br.