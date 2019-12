Protagonismo no mercado

A Secretaria Regional do Centro de Fortaleza vai selecionar uma Organização da Sociedade Civil (OSC) para administrar o Mercado Central - uma das principais referências do turismo local. A ideia é que os permissionários tenham maior protagonismo na condução do equipamento, o que já contempla parte muito expressiva de demandas dos comerciantes. Diga-se: o Mercado Central, com instalações atuais construídas pela gestão de Juraci Magalhães na Prefeitura de Fortaleza (1990-1993 e 1997-2004), tem estado um tanto encurralado pela ação predatória de ambulantes que dominam as cercanias.

Outro lado

A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia marcou para esta sexta-feira, a partir das 14h, audiência sobre inclusão escolar. É uma ação que vai na contramão de propostas que, creia!, apontam para a exclusão. Quem propôs a audiência foi o deputado Nezinho Farias (PDT).

Voz

A reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Denise Pires de Carvalho, tem agenda hoje em Fortaleza. Ela vem participar de debate sobre educação pública. Começa às 17h30min, na Associação dos Docentes da UFC (Avenida da Universidade, 2346 - Benfica).

Check in

O Centro de Ciências da Comunicação e Gestão da Unifor já definiu para 2020 uma edição internacional do Projeto Bagagem. A pauta do próximo ano inclui curso de empreendedorismo online e visitas técnicas a startups, entre outras atividades. O destino de 2020 será Israel. A ação também enfatiza temas como direitos humanos e relações internacionais. A viagem terá duração de 11 dias, de 5 a 15 de novembro.

Aberto

O Projeto Bagagem é aberto a alunos regularmente matriculados das áreas de Gestão ou Tecnologia da Unifor, mas ex-alunos e professores também têm espaços garantidos. Informações e inscrições: (85) 3458 1975 ou Whats App +55 85 8174 5960.

Cifrões

A numerologia ambiental da Prefeitura de Fortaleza indica: neste ano, mais de 120 mil toneladas de materiais recicláveis foram recolhidas na cidade por meio de 65 ecopontos - postos de coleta de resíduos que podem ser reutilizados. Isso gerou, segundo a gestão municipal, benefícios de R$ 613.706,37 para quem se integrou ao esforço.

PÍLULAS

O Conselho Comunitário de Canoa Quebrada e o projeto Ninho de Livros foram as entidades beneficiadas com livros arrecadados pelo Festival Canoa Blues, que teve sessões em Fortaleza, Canoa e Aracati. Os volumes haviam sido doados pelo público.

Contatos com a Coluna podem ser feitos pelos e-mails roberto.maciel@svm.com.br e comunicado@svm.com.br. Ou, ainda, pelo Whats App (85) 99638 5129 (só para mensagens de texto). Para os mais conservadores, o velho e bom telefone também está ativo e operante: (85) 3266 9784.