Protagonismo no Mercado

A Secretaria Regional do Centro de Fortaleza vai selecionar uma Organização da Sociedade Civil (OSC) para administrar o Mercado Central - uma das principais referências do turismo local. A ideia é que os permissionários tenham maior protagonismo na condução do equipamento, o que já contempla parte muito expressiva de demandas dos comerciantes. Diga-se: o Mercado Central, com instalações atuais construídas pela gestão de Juraci Magalhães na Prefeitura de Fortaleza (1990-1993 e 1997-2004), tem estado um tanto encurralado pela ação predatória de ambulantes que dominam as cercanias.

Outro lado

A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa marcou para esta sexta-feira, a partir das 14 horas, audiência pública sobre inclusão escolar. Creia: é uma ação que vai na contramão de propostas que, diferentemente, apontam para a exclusão. Quem propôs a audiência foi o deputado Nezinho Farias (PDT).

Livro de Frases

Do vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, Luiz Gastão Bittencourt, aposta em transformações sociais que o turismo e a cultura podem promover: “Por meio de um evento, é possível mudar o foco de uma região”.

Check in

O Centro de Ciências da Comunicação e Gestão da Unifor já definiu para 2020 uma edição internacional do Projeto Bagagem. A pauta do próximo ano inclui curso de empreendedorismo online e visitas técnicas a startups, entre outras atividades. O destino de 2020 será Israel. A ação também enfatiza temas como direitos humanos e relações internacionais. A viagem terá duração de 11 dias, de 5 a 15 de novembro.

Aberto

O Projeto Bagagem é aberto a alunos regularmente matriculados das áreas de Gestão ou Tecnologia da Unifor, mas ex-alunos e professores também têm espaços garantidos. Informações e inscrições: (85) 3458 1975 ou Whatsapp +55 85 8174 5960.

Cifrões

A numerologia ambiental da Prefeitura de Fortaleza indica: este ano, mais de 120 mil toneladas de materiais recicláveis foram recolhidas na Cidade por meio de 65 ecopontos - postos de coleta de resíduos que podem ser reutilizados. Isso gerou, segundo a gestão municipal, benefícios de R$ 613.706,37 para quem se integrou ao esforço.

PÍLULAS

O Conselho Comunitário de Canoa Quebrada e o projeto Ninho de Livros foram as entidades beneficiadas com livros arrecadados pelo Festival Canoa Blues, que teve sessões em Fortaleza, Canoa e Aracati. Os volumes haviam sido doados pelo público.

Contatos com a Coluna podem ser feitos pelos e-mails roberto.maciel@diariodonordeste.com.br e comunicado@diariodonordeste.com.br. Ou, ainda, pelo Whats App (85) 99638 5129 (só para mensagens de texto). Para os mais conservadores, o velho e bom telefone também está ativo e operante: (85) 3266 9784.