Por mares nunca dantes navegados

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio) estabeleceu atenção especial para um tema que mobiliza diferentes segmentos da economia: a navegação de cabotagem. Trata-se de modalidade que, segundo especialistas, encontra condições favoráveis no Estado - um litoral sem muitos acidentes geográficos e com potencial de construção de pontos de embarque e desembarque. Esse tipo de navegação entre portos marítimos se dá em distâncias relativamente curtas, justamente para não perder a costa de vista. Destacam-se entre as vantagens em potencial a redução de custos com frete e custos menores de seguros. Além de maior capacidade de carga e do baixo impacto ambiental.

Carnaval

Começa a vigorar no próximo sábado, 1º de fevereiro, o astronômico aumento de R$ 0,2 por dia no salário mínimo. Não se recomenda animação demais no Carnaval, portanto.

Livro de Frases

Do deputado federal Moses Rodrigues (MDB), suplente no exercício do mandato mas mandando recado no microblog Twitter - sem dizer a quem: “O povo não quer esmola. O povo quer emprego, segurança e saúde”.

Bufunfa

E por falar em dinheiro, há também o outro polo. É o caso do Banco do Nordeste, que recebe até o próximo dia 7 inscrições para edital de apoio técnico à agropecuária. O BNB reservou R$ 6 milhões para projetos que beneficiem os áreas atendidas pelo Plano AgroNordeste do Governo Federal e pelo Programa Banco do Nordeste de Desenvolvimento Territorial.

Um cearense...

Leva a assinatura do senador cearense Luís Eduardo Girão (Pode) proposta legislativa para que condenados por crimes contra a administração pública não possam gozar de indulto - que é o perdão da pena concedido anualmente pelo presidente da República a presos com bom comportamento. O tema costuma, em qualquer sentido, gerar polêmica. Entre os crimes citados pelo parlamentar está o de corrupção.

...No meio do caminho

Se a matéria passar, pode - isso não é ironia com o partido de Luís Eduardo Girão - frustrar o próprio presidente da República. É que Jair Bolsonaro tem como uma das peças de resistência da gestão o perdão a policiais militares envolvidos em crimes. Em geral, são casos de morte e de abuso de autoridade, mas há também episódios de corrupção no meio.

PÍLULAS

Cento e oitenta metros do calçadão da praia do Icaraí, em Caucaia, estão agora guarnecidos por rochas e sacos de concreto. A Prefeitura tem trabalhado praticamente só para prevenir e recuperar danos causados pelo mar.

Tem sugestões, críticas e elogios para a Coluna? Pois pode usar os e-mails roberto.maciel@svm.com.br ou comunicado@svm.com.br e o telefone(85) 3266 2685. Mensagens de texto podem ser enviadas para o Whats App (85) 99638 5129.