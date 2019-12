Perspectivas digitais

Fortaleza está entre as cidades com potencial de melhorias econômicas a partir do aumento do uso de meios eletrônicos de pagamentos. Ou seja, do dinheiro virtual - não-físico, pois. Estudo bancado por empresa de cartões de crédito indica que os benefícios podem superar R$ 125 bilhões anuais. Uma dinheirama nada desprezível. O título do levantamento é "Cidades sem dinheiro em espécie: Compreendendo os benefícios dos pagamentos digitais". Diz lá que R$ 24 bilhões estariam a favor dos consumidores, considerando economia de tempo entre transações bancárias e no varejo, além de redução de crimes relacionados a dinheiro em papel. Nesse cenário, a capital cearense poderia ter uma fatia de R$ 4,9 bilhões.

Privado

O estudo aponta ainda que estabelecimentos comerciais dos municípios teriam vantagens de R$ 54 bilhões anuais, contando também a economia de tempo no processamento de pagamentos, aumento de receita por vendas decorrentes de uma maior base de clientes, tanto nas lojas físicas quanto no ambiente online.

Erário

Já os governos das cidades poderiam ter, segundo a avaliação, renda extra de R$ 47 bilhões por ano. Essa bufunfa decorreria do aumento das receitas fiscais, do crescimento econômico e da redução de custos operacionais.

Grupo especial

A propósito, o Nordeste está bem na foto. Entre as 18 capitais estudadas, aparecem na lista, além de Fortaleza, Aracaju (SE), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Natal (RN), Recife (PE) e Salvador (BA). Quase 39% do total, portanto.

Presente!

Hoje tem Mercado de Natal na Praça do Ferreira. A feira de economia criativa promovida pelo Ceará Natal de Luz, da CDL, fica montada até dia 22.

Livro...

Da deputada Silvana Oliveira (PR), em novembro, sobre agressões contra mulheres: "Todas nós, em maior ou menor grau, sofremos insultos nas redes sociais, quase sempre pelo que pensamos ou representamos".

...De Frases

Também de Silvana, em outubro, mas criticando instrumento que garante a participação de mulheres na política - e aproveitando para criticar suas pares: "As que estão passando pelas casas legislativas através dessas cotas serão tão inexpressivas quanto essas cotas".

Caucaia fecha o ano com um dado pra lá de positivo: a ação Busca Ativa Escolar conseguiu levar de volta às salas de aula municipais 858 crianças e adolescentes que estavam compondo a preocupante estatística de evasão escolar.

