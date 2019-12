Penha nas escolas

Leva a assinatura do deputado Elmano de Freitas (PT) projeto para que escolas estaduais ofereçam aos alunos noções sobre a Lei Maria da Penha. E obrigatoriamente. A Lei Maria da Penha está para completar 14 anos. O parlamentar recorre ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública para defender as bases da proposta: por dia, segundo a entidade, “15 mulheres morrem no Brasil apenas pelo fato de serem mulheres e outras 500 são agredidas a cada hora”. O nome disso é feminicídio - uma gravíssima deformidade moral que se fortaleceu ao longo de anos por falta de políticas públicas consequentes e que só recentemente tem recebido o devido tratamento legal. O deputado sugere que as equipes das escolas sejam capacitadas com esse objetivo. E propõe que o Conselho Cearense dos Direitos da Mulher seja o interlocutor qualificado entre os movimentos sociais e os feministas. Nessa cena, o Legislativo tenta cumprir o que lhe cabe. Pelo menos.

Proteção

O projeto é, também, uma medida interessante para os meios escolares. É que há na Assembleia Legislativa, paralelamente, um esforço de implantação de soluções contra violências das quais professores, servidores e dirigentes podem ser vítimas.

Em conjunto

Parceria entre a Universidade Federal do Ceará e o Instituto Myra Eliane responde pelo concurso de monografias Pequena História do Ceará 2019. A ideia é promover releituras da obra do estudioso Raimundo Girão (1900-1988), que foi prefeito de Fortaleza e conselheiro do TCE.

Público

O concurso é aberto a alunos matriculados em cursos superiores da rede pública ou privada. E tem abrangência nacional. Que estiver interessado deve logo por mãos à obra. É que as inscrições ficam abertas até 27 de março de 2020, em www.myraeliane.org.

Injeção

Leva a assinatura do vereador Benigno Jr. (PSD) proposta de requalificação do binário entre as avenidas Alberto Magno e Professor Gomes de Matos, no Montese. O curioso é que aquele binário tem pouco mais de três de implantado. E já pede “requalificação”.

Busca

Sites de venda de passagens estão apontando um incremento de demandas para o público da terceira idade. A novidade é boa? É, sim. Mas, para o mercado local, tem um sabor especial. É que Fortaleza tem aparecido no topo dos destinos nacionais.

PÍLULAS

Num mundo cada dia mais cheio de expressões em inglês, entrou em cena na Câmara dos Deputados a Comissão Especial sobre incentivo a startups - à falta de tradução melhor, pode-se chamá-las de empresas inovadoras. Não está definida a partipação de parlamentares cearenses nesse colegiado.

