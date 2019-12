Passarela legislativa

Passaram na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara federal propostas que reconhecem o Carnaval nas cidades cearenses de Aracati e Nova Russas como manifestação da cultura nacional. “Passaram” é modo de dizer. Na verdade, desfilaram alegremente sob confetes e serpentinas. E foram aprovadas com folga, na base da votação simbólica. O curioso foi uma espécie de bate-bola no campo parlamentar. É que o primeiro projeto levou a assinatura do deputado Eduardo Bismarck (PDT), filho do prefeito Bismarck Maia (PTB), e teve parecer de Júnior Mano (PL), que já foi vice-prefeito de Nova Russas. O segundo inverteu papeis: foi apresentado por Júnior Mano e teve parecer favorável de Eduardo Bismarck.

Motivo para dançar

Na mesma afinação, a CCJ deu aval à criação do Dia do Sanfoneiro, em 26 de maio, relatada por Eduardo Bismarck. A referência homenageia o genial músico sergipano Severino Dias de Oliveira, o nordestiníssimo “Sivuca” (1930-2006). É a data de nascimento dele. E, diga-se, o título desta nota é o mesmo do disco com que ele começou no mercado fonográfico, em 1956.

Na mira

Os cursos de formação continuada da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará vão ganhar munição extra. Literalmente. A instituição está comprando estoques em diferentes calibres para treinamentos. A encomenda soma R$ 1,235 milhão.

Caneta azul

Duas mil pessoas, quase que num piscar de olhos, se mudaram do município de Tabuleiro do Norte para o de Alto Santo. Como? O deputado Acrísio Sena (PT) explica: “Foi uma canetada do TRE”. Segundo ele, o Tribunal Eleitoral redefiniu limites municipais sem consultar as comunidades nem a Assembleia Legislativa.

Azul caneta

Acrísio quer que, antes mesmo da retomada dos trabalhos de plenário da Assembleia Legislativa, no finzinho de janeiro, se crie uma força-tarefa para buscar solução para o problema. Ele defende que o grupo inclua autoridades e representações populares. “E que se debata muito, até para que isso não se repita em outros locais”. Diz o deputado que os moradores querem retornar à condição anterior.

Pedala!

Se depender da vontade e dos esforços parlamentares do vereador Adail Júnior (PDT), Fortaleza vai ficar cheinha assim de estações de bicicletar compartilhadas. Só neste mês ele apresentou oito projetos propondo pontos do programa em bairros diversos.

Só o nome ficou

Foi espichado até 24 de janeiro o prazo de inscrições para o concurso de ideias Cria P.I., promovido pelo Instituto Iracema, entidade vinculada à Prefeitura de Fortaleza. Serão selecionadas inovações para a Praia de Iracema. http://institutoiracema.com/editais.

Praia dos meus amores

Há espaços para propostas em acessibilidade, mobilidade, meio ambiente, sustentabilidade, segurança, ocupação, atividades de formação, mobiliário urbano, intervenções urbanas, ciência, tecnologia, juventude, esportes, infância, alimentação, saúde, inclusão social, arte, cultura, patrimônio cultural material e imaterial.

PÍLULAS

O Centro de Ciências Jurídicas da Unifor inscreve de 6 de janeiro a 7 de fevereiro alunos interessados em participar como voluntários da Extensão do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania e da unidade do Procon da Assembleia Legislativa, ambos desenvolvidos no Escritório de Prática Jurídicas. Veja em https://bit.ly/2MlunA7.

A Coluna recebe contatos pelos e-mails comunicado@svm.com.br e roberto.maciel@svm.com.br, pelo WhatsApp (85) 99638 5129 (somente mensagens de texto) e pelo telefone (85) 3266 2685. Pode ficar à vontade.