Para não fundir a cuca

Prefeitura de Fortaleza está engatilhando uma série de obras de urbanismo e paisagismo para a região do Cais do Porto. As propostas incluem um Centro de Artes, Ciência e Esportes (Cuca), equipamento voltado para as juventudes. Planeja-se também a construção de uma escola de ensino fundamental. O pacote soma R$ 3,39 milhões - o Cuca é estimado em R$ 2,12 milhões e a escola deve custar R$ 1,27 milhão. Dinheiro significativo, situação curiosa: a Câmara dos vereadores tem se empenhado mais em debater os nomes de equipamentos desse gênero do que a utilização e o valor social que têm. Não se conhece, por exemplo, nenhuma medida efetiva sugerida por parlamentares para a estruturação de grades curriculares.

Primeiro em terceiro

O Cuca Vicente Pinzon tende a ser, efetivamente, o primeiro da gestão do prefeito Roberto Cláudio (PDT). Os três que existem atualmente remontam à era da petista Luizianne Lins. Mas, desses, só o Cuca Che Guevara (foto), na Barra do Ceará, foi de fato construído e teve operação começada no mandato da então prefeita.

Priscas eras

Os cucas do Jangurussu (Luiz Gonzaga, na denominação oficial) e Mondubim (Chico Anysio) tiveram as obras iniciadas por Luizianne, mas, como muitas outras, essas não prosperaram e, a partir de 2013, precisaram ser tocadas pela gestão do pedetista.

Respeitável público

O centro projetado por Roberto Cláudio seria o quarto de uma série que originalmente previa seis unidades. Cada um dos que funcionam atualmente atende cerca de 2 mil jovens.

Alô

O antigo Museu das Telecomunicações, no Rio de Janeiro, deu um alô. E hoje, sob a tutela do Instituto Oi Futuro, será reinaugurado com nova identidade e novas tecnologias. A ação, no plano nacional, é uma sacolejada no marasmo em que se acham as políticas culturais.

Mengo!

O Museu fica no Flamengo, tradicional bairro do Rio, e já soma 13 anos de atividades. As obras levaram seis meses. O Oi Futuro já planeja projetos itinerantes para expor o acervo, que tem mais de 100 mil peças e destaca 140 anos de história. Fortaleza pode figurar entre os roteiros possíveis.

Livro de Frases

Do deputado Acrísio Sena (PT), sobre diferenças que a sociedade tem de enfrentar: “A pobreza não é oriunda do acaso. É produto da realidade econômica e social”.

PÍLULAS

Manifestações para a

