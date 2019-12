Outro momento para o Centro de Fortaleza

A Praia de Iracema pode servir de laboratório para a Prefeitura de Fortaleza. Se funcionar bem lá o modelo de concessão de incentivos fiscais visando à revitalização, o mesmo pode ser feito em outros pontos da cidade. E o Centro estaria na fila para encaminhamentos do gênero. O primeiro passo foi dado pela gestão, que pôs para tramitar na Câmara Municipal projeto que oferece redução até 100% da alíquota do IPTU para imóveis que servirem a empreendimentos locais. A proposta delimita duas zonas que, somadas, compreendem o trecho entre a Rua João Cordeiro e a Rua Arariús, ao longo da Avenida Historiador Raimundo Girão e já chegando pertinho do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Projeto

Quatro anos atrás, chegou-se a estudar a possibilidade de firmar Parceria Público-Privada com empresa interessada em explorar os potenciais do Centro da cidade. Os planos acabaram adiados por razões operacionais e técnicas.

Elo

Começa a operar hoje voo entre Fortaleza e Madri (Espanha). A implantação entrou num "cardápio de vantagens" acenado com pompas e circunstâncias pelas secretarias de Turismo da capital e do Estado.

Modesto

Dois pontos destacados na retórica oficial: 1) a alta estação trará do Ceará, até fevereiro, 2,2 milhões de visitantes - que chegarão pelo Aeroporto Pinto Martins; 2) desses, 650 mil ficarão em Fortaleza.

Mãos à obra

No entanto, mais do que ser motivo de festa, isso merece reflexões e serve de indicação de que muito trabalho há para ser feito. Afinal, os números nem fazem cócegas nos de Paris (França), onde chegam por ano cerca de 34 milhões de turistas.

Sextou

Jornalista, produtora e compositora, a cantora Mona Gadelha faz hoje reflexão sobre as posições das mulheres no mercado musical nos anos 1970/80, quando houve em Fortaleza o movimento Massafeira Livre, do qual ela participou. Tanto quanto artística, o Massafeira foi uma articulação política. No Centro Cultural Belchior (calçadão da Praia de Iracema), às 19h.

Um por todos

A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos escolheu Fortaleza para realizar hoje mutirão de coleta de materiais recicláveis. A ação será no condomínio de 90 apartamentos no Bairro do Papicu. A ação tem a parceria de entidades empresariais. Duas cooperativas de reciclagem engajadas no projeto reúnem 46 catadores.

PÍLULAS

Fim da linha: termina hoje, no Senac Reference (Avenida Desembargador Moreira, 1301 - Aldeota) a temporada 2019 do Bazar de Natal da Livraria Senac. Há livros de campos como os de arquitetura, artes, comunicação, administração e negócios, gastronomia, turismo, desenvolvimento social, design e moda.

