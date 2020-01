O sol sem impostos

A possibilidade de o Governo Federal emplacar impostos sobre (ou contra) a chamada energia geração distribuída de energia - na qual energia solar é produzida por usuários individuais em suas residências e depois compartilhada com a rede elétrica local – ganhou opositores fortes. São os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (AP), ambos do DEM. E o Ceará, que em tese é beneficiado pela não-taxação, pode ter papel importante nesse, digamos, boicote. É que nas comissão de Minas e Energia da Câmara estão os deputados Vaidon Oliveira (Pros) e Eduardo Bismarck e Leônidas Cristino (PDT). Já na de Meio Ambiente atuam Heitor Freire (PSL), Célio Studart (PV) e, mais uma vez, Leônidas. E no Senado estão Prisco Bezerra (PDT) e Tasso Jereissati (PSDB), em Assuntos Econômicos e também em Constituição, Justiça e Cidadania.

Zero

A propósito de notas na Coluna sobre formas equivocadas de grafar palavras cometidas pelo ministro da Educação, Abraham Weintaub, leitor manda lembrete pelo WhatsApp (85) 99638 5129: "além de 'imprecionante' e 'paralização', ele escreveu 'descentes' (em vez de 'decentes'), 'insitaria' (trocado por 'incitaria') e 'acepipes' (no lugar do que provavelmente seria 'asseclas')".

Mais uma

Weintraub também já escreveu "suspenção" numa carta ao colega Paulo Guedes (Economia). Fica esse "acréssimo", então. Ou "acrécimo", sei lá.

Ao chão

O (ex) muro que (não) se vê na foto acima (confira a imagem nas edições impressa e digital do Diário do Nordeste) estava na Rua Felipe Nery, no Bairro Guararapes. Desabou há cerca de um mês. Por sorte não machucou ninguém. Por azar, a firma responsável pelo imóvel onde se localizava nem a Prefeitura deram a menor bola para o destroço - que está agora empatando a calçada.

Homenagem

Leva a assinatura do vereador Antônio Henrique (PDT) projeto que propõe a denominação de Engenheiro Ronaldo de Castro Barbosa a uma rua em Fortaleza. Ronaldo foi vítima de pistoleiros em 1995, com 40 anos de idade. Era um empreendedor reconhecido na cena da economia local.

Sem barulho

E, seguindo tendência mundial, a vereadora Larissa Gaspar (PT) quer vetar o uso de fogos de artifício zoadentos em áreas públicas e privadas de Fortaleza. Larissa aproveitou o recesso para apresentar projeto contra os artefatos com estopim.

Via

O Governo do Estado vai investir R$ 13,5 milhões na reforma da estrada CE-397, no município de Brejo Santo. Serão contemplados com o dinheiro, juntado com receita própria e verba do Banco Interamericano de Desenvolvimento, 22,3 km. Desde 2015 a demanda estava na pauta política do Cariri.

PÍLULAS

Comentários, sugestões, opiniões e críticas - e até elogios, por que não? - podem ser enviados para os e-mails roberto.maciel@svm.com.br e comunicado@svm.com.br. O número para mensagens de texto no Whats App é (85) 99638 5129. O telefone é (85) 3266 2685.

Reta final: termina amanhã o cadastramento de ambulantes pela Prefeitura de Fortaleza para o Ciclo Carnavalesco 2020. Pois é... Enquanto uns fazem folia, outros ralam de verdade. O atendimento está sendo na sede da SER II II (Rua Professor Juraci de Oliveira, 1 - Bairro Edson Queiroz). Há 400 vagas.