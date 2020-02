O Interior da Justiça

Chegam a R$ 42 milhões os investimentos planejados pelo Poder Judiciário cearense no programa “+ Interior”. O projeto inclui melhorias em tecnologia e mobiliário de fóruns, além de reformas. A ideia do presidente do TJCE, desembargador Washington Araújo, é de que até o fim da gestão que realiza todas as 14 zonas judiciárias do Estado tenham recebido visitas de grupo que coordena e acompanha os trabalhos. A administração atual começou no ano passado e segue até 2021. A ação integra Plano Estratégico que visa à aproximar o Tribunal dos magistrados e servidores do Interior.

Ponto

Leva a assinatura do vereador Adail Júnior (PDT) projeto que propõe a instalação de guichês de atendimento da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente em “pontos estratégicos” de Fortaleza.

Um de tudo

Segundo a matéria, as ideias são as de disponibilizar diversidade de vias de acesso à informação e de facilitar o deslocamento do cidadão. O texto não dá um exemplo do que seria “ponto” nem do que seria “estratégico”.

Porta aberta

Trinta e dois anos de história da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) vão poder ser acessados por instituições de ensino superior. Entre a documentação há informes técnicos, relatórios, pareceres e dados científicos.

Au!

Até pertinho do Carnaval, moradores de Messejana contarão na vizinhança com serviços veterinários. É que o VetMóvel, ação municipal, vai se instalar na Vila Olímpica para atender a bicharada. E gratuitamente.

Au, au!

A propósito, o mercado pet avança firme em Fortaleza. A cidade já tem entrega em domicílio de comida para cães. E o bacana é que as refeições são balanceadas, conforme idade, peso e raça. Veja em https://bit.ly/36HEhmH.

Bolsa família

A Comissão da Câmara que analisa proposta de 13º salário para o Bolsa Família vota parecer amanhã. Quatro deputados e um senador do Ceará, Luís Eduardo Girão (Pode), estão no grupo.



PÍLULAS

A Universidade Vale do Acaraú (UVA), do Estado, vai oferecer este ano duas novas turmas dos cursos de Pedagogia e Administração.