O Ceará na cena nacional dos transplantes

O médico cearense Huygens Garcia, chefe do Serviço de Transplante Hepático do Hospital Universitário Walter Cantídio, assumiu a presidência da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO). A instituição visa a estimular o desenvolvimento de atividades relacionadas à doação e ao transplante de órgãos no País. Huygens é um dos nomes referenciais no setor, assim como o desempenho do Ceará tem sido destacado. Entre 2009 e 2019, os procedimentos realizados no Estado passaram de 760 para mais de 1,5 mil - em 2016, chegaram a 1,6 mil.

Engajamento

A propósito, sempre é bom lembrar: para ser doador, basta que a pessoa informe à família que tem essa intenção. Não precisa nem deixar nada escrito nem registrado. Quando se registra a morte encefálica, a Central de Captação e Distribuição de Órgãos é notificada, que repassa a informação à Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. Havendo recusa da doação, o processo termina.

Espelho

Há um embrião de debate com potencial para bons momentos na Assembleia. É a realização de provas de acesso ao exercício profissional na Medicina. Deputados-médicos, como Lucílvio Girão (PP), avaliam que o modelo aplicado para a advogacia, via OAB, pode servir de modelo. E acham justo que se pressione o Governo Federal nesse sentido.

Isso é legal!

A Secretaria de Turismo e Romaria de Juazeiro do Norte está fazendo fé que profissionais do setor formalizem e legalizem os serviços que prestam e se cadastrem no site do Ministério do Turismo.

Rumo

É por esse caminho que o Município pode ser listado no Mapa do Turismo Brasileiro - como já é - e se mantenha com acesso a políticas públicas e ações privadas. Vale para pessoas físicas e jurídicas: https://cadastur.turismo.gov.br/hotsite/#!/public/capa/entrar.

A postos

A vereadora Marília Freire Paiva, ou "Marília do Posto", assina mais um projeto clonado em Fortaleza. Ela pôs para tramitar na Câmara texto que circula desde 2017 em plenários de cidades diversas. É um que institui um certo "Programa de Incentivo à Implantação de Hortas Comunitárias e Compostagem". Já rodou em Boituva e Arujá (SP), Guaxupé (MG), Santa Maria (RS), Fazenda Rio Grande (PR) e até São Benedito, no Ceará mesmo. A lista é grande, viu?

PÍLULAS

A Unifor abriu inscrições para Mestrado e Doutorado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial. O atendimento segue até 14 de fevereiro. Mais informações em (85) 3477 3268.

