O ambiente do parque

O Parque do Riacho Maceió, encravado entre os bairros Varjota, Mucuripe e Meireles, em Fortaleza, está para ganhar novas feições. E que feições! É que a Prefeitura está projetando investimentos de R$ 24,3 milhões em obras de requalificação e mobilidade no local. Algo que não só moradores da vizinhança, mas o ambiente da cidade toda reclamam faz anos. E com inescapáveis aflição e urgência. Não se engane, porém, achando que é um arranjo só para deixar o parque mais jeitosinho. É não. Trata-se também de um projeto que visa à reconstituição ambiental do trecho visível das margens dos riachos Maceió e Papicu - área que desde 2014 é delimitada como parque urbano, com área de 53.557,26 metros quadrados. Mas a proposta nova é tão abrangente que compreende intervenções em 97.679,91 m². Vítimas de ligações clandestinas de esgotos, os riachos agonizam e são apontados como veículos de doenças na região.

A ideia alcança também a Avenida Beira Mar, onde, próximo à estátua da índia Iracema, costuma aparecer uma horrenda mancha escura, sobretudo em temporadas chuvosas. A sujeira é escoada para o mar pela canalização do Riacho Maceió.

Empreendedores que atuam em negócios de impacto social podem se habilitar a dar saltos adiante. É que o Instituto Oi Futuro e o Sebrae estão recebendo inscrições para edital de aceleração de negócios. As informações estão em www.oifuturo.org.br/editais.

Serão selecionados 20 negócios de impacto social, inclusive na área ambiental. Mas têm de usar tecnologia. As três startups mais bem avaliadas poderão concorrer a prêmios até R$ 25 mil no fim do programa.

Por falar em empreendedores, vale notar que Fortaleza pode ganhar um espaço coletivo para abrigá-los e fomentar novos negócios. É que o vereador Evaldo Lima (PCdoB) está propondo que a Prefeitura implante um coworking público na cidade. Ou seja, uma estrutura de trabalho colaborativa e integrada.

O deputado Jeová Mota (PDT) está propondo que a fiscalização de veículos em estradas vicinais e municipais fique a cargo das prefeituras - diferentemente do modelo atual no Ceará, no qual órgãos estaduais assumem essas tarefas. Ele avalia que a medida não desrespeita o Código de Trânsito.



Da série "Cabeça de melão": o anunciado interesse do mercado chinês pelo melão produzido no Ceará pode provocar reviravoltas nas lavouras locais. É que produtores já admitem trocar culturas que desenvolvem atualmente pela de melões.

