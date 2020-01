Movimentos de além-mar

O leitor e a leitora são portugueses? Ou, como muitos cearenses, descendentes de portugueses? Pois saibam: o governo lusitano lançou um programa e o denominou de "Regressar". É uma ação para estimular a voltar à terrinha os nativos que emigraram. Os chamados "patrícios". Não é sem razão. Além de isso ser considerado como uma potencial alavanca financeira para o País, o movimento é apontado também como medida contra a perda populacional - estimativas oficiais indicam que só no ano passado quase 15 mil pessoas partiram para morar em outros locais. Agora, Portugal retoma os esforços, oferecendo vantagens como apoio financeiro para quem decidir trabalhar no país e até linha de crédito. O Ceará, diga-se, é uma das referências entre os destinos de portugueses que vieram para o Brasil, o que inclui empreendedores e respectivos empreendimentos. Veja mais em https://bit.ly/35KCrAZ.

Aqui

Dado para reforçar a proximidade: em 2018, Fortaleza foi na América Latina toda o quinto destino mais procurado por turistas portugueses. Quem cuidou do levantamento foi um portal da Internet que compara preços de passagens aéreas.

Concorrência

A disputa entre municípios portugueses está, aliás, pra lá de intensa. Os mais articulados, e mesmo menos conhecidos, como Cinfães, a 360 quilômetros de Lisboa, estão bancando serviços como o de reinserção profissional.

Trinca

O Serviço Social do Comércio fará para este ano edições reforçadas da Mostra Sesc de Culturas. A primeira será em de 8 a 12 de maio, no Cariri. A segunda vai ao Sertão Central, entre 23 a 26 de julho. A terceira será na Região da Ibiapaba, de 24 a 27 de novembro. É a primeira vez que o evento tem três agendas.

Continua

O fato de ter sido colocado no "cantinho do castigo" pelos colegas, que pespegaram-lhe uma suspensão disciplinar, não impediu o deputado André Fernandes (PSL) de apresentar projeto que tenta emagrecer as receitas estaduais. Dessa vez, ele se juntou ao correligionário Francisco Cavalcante, o "Delegado".

Troco

A ideia de André e Cavalcante é fazer o Estado devolver valores do IPVA já pagos pelos donos de veículos que tenha sido roubados ou furtados. Os autores dizem achar que há "insuficiência do Estado em combater tais crimes".

Melhor estudar

Ambos ignoram que mesmo "roubado ou furtado", o veículo jamais deixará de ser veículo. E que o Estado não tem, como ente jurídico de caráter público, de se responsabilizar por danos dessa natureza.

PÍLULAS

Juazeiro do Norte iniciou campanha educacional da população sobre o descarte correto de lixo. Com a chegada da temporada de chuvas, os setores público e privado da cidade avaliaram que não se deve deixar todo o cuidado sob a responsabilidade do santo Padre Cícero. O mosquito da dengue, afinal, não tem fé.

