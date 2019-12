Motor para a agricultura

Tramita na Câmara dos Deputados proposta para que agricultores inscritos no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) tenham um impulso a mais na mobilidade. A ideia é isentar do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) a compra de motocicletas. O projeto leva a assinatura do cearense José Guimarães (PT), que alega se tratar da extensão de um benefício que, com objetivos e objetos distintos, já contempla taxistas. A iniciativa se limita a modelos até 160 cilindradas - que custam cercam de R$ 8 mil. O parlamentar avalia que, se passar, a matéria pode atender mais de 10 milhões de pessoas. Um contingente significativo, portanto.

Na garupa

Há um dado curioso: o texto foi levado com campo político estadual para o nacional. Em geral, e diferentemente, são projetos apresentados em instâncias federais que reaparecem nas assembleias legislativas.

Estrada

No caso, a proposta original começou a acelerar no Ceará. Aqui, o deputado Moisés Brás (PT) assinou matéria com o mesmo fundamento, embora contemplando isenção do Imposto sobre Circulação de Bens, Mercadorias e Serviços (ICMS), que é tributo estadual. O texto de Moisés, com apoio de outros parlamentares da base governistas, está agora tramitando na Assembleia.

Retorno

Ex-deputado estadual, o secretário estadual do Meio Ambiente, Artur Bruno, volta hoje à Assembleia Legislativa. Mas não é como parlamentar, saiba. Bruno coordena nesta quinta-feira seminário sobre resíduos sólidos. Dar fim a esses rejeitos, com respeito à natureza e à saúde pública, é um desafio importante para as gestões públicas. A agenda segue amanhã.

Perigo

Frase do deputado Vítor Valim (MDB), provocando policiais militares e bombeiros contra o Governo do Estado: “Se não querem paralisação, atendam a essa categoria”. Pelo visto, as duras lições que a greve de janeiro de 2012 deixou para a sociedade e para a política não estão tendo lá grande serventia.

Número

A Prefeitura de Caucaia diz que injetará na economia local R$ 9,5 milhões com o pagamento do 13º salário aos servidores da educação. O dinheiro também pode retornar aos erário, já que o Município está renegociando dívidas fiscais.

PÍLULAS

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) está recebendo inscrições para seleção de novos alunos do Centro de Línguas, ofertando 936 vagas para o semestre 2020.1 nos cursos de Português, Inglês, Espanhol, Italiano e Francês. O atendimento segue até 2 de fevereiro de 2020.