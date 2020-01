Medida que chega tarde

Pedala na Câmara de Fortaleza projeto que propõe que a Prefeitura implante uma estrutura cicloviária ao longo da Avenida João Pessoa e outra na Avenida José Bastos. Vale observar que na noite do último dia 4, Edivaldo Nascimento dos Santos, de 70 anos de idade, foi atropelado e morto por um ônibus na João Pessoa - atleta conhecido entre os praticantes de esportes de rua, Edivaldo do Nascimento se tornou mais uma vítima de uma tragédia urbana. A matéria foi apresentada pelo vereador Evaldo Lima (PCdoB), que é "bicicleteiro".

Pistas

A João Pessoa é um estirão entre os bairros da Parangaba e Damas, com intenso fluxo de transportes públicos. Tem cerca de quatro quilômetros. O mesmo vale para a José Bastos - que, diferentemente da outra, tem vias nos sentido sul-norte e norte-sul.

Nome

Evaldo Lima está sugerindo também que se dê o nome do ciclista Edivaldo Nascimento dos Santos à ciclovia que propõe para a Avenida João Pessoa.

De olho

E leva a assinatura do vereador Reginauro Souza (sem partido) requerimento para que se crie na Câmara "uma comissão temporária, de caráter especial, para acompanhamento da execução, da qualidade e condições de entrega das obras públicas" na cidade.

A lua é redonda

Hoje é Dia da Meditação da Lua Cheia. O primeiro do ano, aliás, promovido numa articulação entre entidades públicas e do terceiro setor. Para abrir a temporada de 2020, o encontro será no Aterro da Praia de Iracema, ao lado do posto de salva-vidas. Começa às 19h.

Cuca legal

A numerologia municipal indica: há 1.915 vagas disponibilizadas neste mês pelo Centro Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca) do Jangurussu, em Fortaleza, para práticas esportivas. Até badminton - um esporte incomum por estas bandas, jogado com raquetes e peteca - está sendo oferecido. Contatos : (85) 3444 6201 e 3444 6202. Também há mais informações no site https://bit.ly/2R7loEi.



PÍLULAS

Contatos para a Coluna podem ser enviados pelo Whats App (85) 99638 5129 (só mensagens de texto) e pelos e-mails comunicado@svm.com.br e roberto.maciel@svm.com.br. O telefone é (85) 3266 2685.

O Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) informa: já está em recuperação a Avenida da Integração, que liga a sede do município de Caucaia ao distrito de Jurema. E a obra é significativa: deve durar seis meses, estima a Prefeitura.