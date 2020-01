Leque de conexões

O governador Camilo Santana (PT) estabeleceu uma meta para 2020: consolidar o que chama de “trinca de hubs” - os polos de voos, de cargas portuárias e de dados. O primeiro é formado pelas empresas aéreas Air France, KLM e Gol e opera no Aeroporto Pinto Martins (sim, a denominação é essa!). O segundo relaciona os portos de Roterdã, na Holanda, e do Pecém. O outro liga o Ceará à África e aos Estados Unidos por meio de cabo de fibra ótica. Cada um, com dimensões distintas, exigiu negociações, diálogo e investimentos públicos. Faz sentido que se aposte, de olho no desenvolvimento econômico e social, nos potenciais que têm como elementos de captação de investimentos internacionais.

Ponta do lápis

O deputado Queiroz Filho (PDT) fez as contas e concluiu: a Comissão de Educação da Assembleia somou 111 deliberações em 2019, entre as matérias que tramitam na casa.

Patrono

O levantamento não incluiu - que bom! - ataques à memória do educador pernambucano Paulo Freire (1921-97), patrono do ensino na Nação e personalidade internacionalmente reconhecida.

Pontos

O vereador Adail Júnior (PDT) assina projeto pelo qual propõe que sejam instalados guichês de atendimento da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente em "pontos estratégicos" da cidade.

Um de tudo

O objetivo seria o de disponibilizar “diversidade de vias de acesso à informação”, bem como “facilitar o deslocamento” do cidadão ao serviço. Assim sendo, a justificativa é cabível para todas as secretarias da Prefeitura.

Destaque

O presidente da Câmara de Fortaleza, Antonio Henrique (PDT), aponta a matéria que este ano deve ser destaque na Casa: “o Plano Diretor”. Ele lembra que, mesmo sendo ano eleitoral, os vereadores não podem perder o tema de vista.

O que é

O Plano Diretor é formado por regras, orientações e princípios para os gestores públicos na organização dos espaços urbanos - no desenvolvimento municipal, portanto. Cidades com mais de 20 mil habitantes são obrigadas a tê-lo, conforme a Constituição Federal.

PÍLULAS

A Coluna pode ser contatada pelo WhatsApp (85) 99638 5129 (só para mensagens de texto) e pelo telefone (85) 3266 9784. Os e-mails são roberto.maciel@svm.com.br e comunicado@svm.com.br.

A Universidade Vale do Acaraú (UVA), instituição pública, vai oferecer este ano duas novas turmas dos cursos de Pedagogia e Administração.