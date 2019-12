Interação tecnológica

Teve mão cearense a aprovação pela Câmara dos Deputados de projeto de lei que permite incentivos fiscais para empresas dde tecnologia da informação, substituindo isenções tributárias que haviam sido classificadas como ilegais pela Organização Mundial do Comércio - havia questionamentos do Japão e da União Europeia sobre medidas protecionistas brasileiras. O relator foi André Figueiredo (PDT), da bancada local. Também ficou definido as empresas com faturamento anual inferior a R$ 10 milhões poderão ser dispensadas de apresentar relatório e parecer auditados sobre o cumprimento de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. O projeto será remetido agora para sanção (ou veto) presidencial. A Câmara pôs, então, fim a uma entrave internacional. Resta ao Planalto cumprir o que lhe cabe.

Lado bom

A Internet, que tem abrigado deformidades como notícias falsas (ou "fake news", a expressão em inglês com que são mais conhecidas) se presta também a coisas bacanas. Inegavelmente, diga-se.

Apoio na rede

Há agora na rede um movimento nacional, agregando ONGs, empresas e cidadãos, denominado #BoraDoar. A finalidade é, até o Natal, arrecadar doações em dinheiro para instituições de impacto social.

Engajamento

Para participar, basta acessar o site https://boradoar.com.br. A página também permite acesso aos projetos, além de informações para se tornar embaixador da ação. A campanha segue até 25 de dezembro.

Não é ping-pong

Leva a raquetada do deputado Bruno Pedrosa (PP) projeto que considera como "de utilidade pública" a Federação dos Mesatenistas do Ceará, entidade que - supermerecedora de atenção e apoio - está, segundo o site que mantém na Internet, "trabalhando junto com os Governos para crescimento do Tênis de Mesa".

Clone

E leva a clonagem do deputado Vitor Valim (MDB) projeto que dá prioridade em matrícula, transferência ou registro em listas de espera a crianças filhas "de vítimas ou diretamente vitimados em casos de violência". O projeto original, da deputada federal catarinense Geovânia de Sá (PSDB), trata de filhos de mulheres afetadas pela violência e foi aprovado em setembro, tendo recebido sanção presidencial em outubro.

Nada de novo

O projeto copiado começou a tramitar na Assembleia nesta semana. Ou seja, dois meses após o legítimo virar lei.

PÍLULAS

Cruzando na área: a Prefeitura de Fortaleza quer completar a marca de 100 areninhas até o fim do próximo ano. Lembrando aqui que 2020 é ano de eleições municipais.