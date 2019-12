Fortaleza no topo

Análise feita por uma agência de turismo virtual indica que Fortaleza é o destino mais procurado no Nordeste pelos brasileiros que vão viajar de avião para as comemorações do Réveillon 2019-2020. A apuração reafirma uma posição privilegiada que a cidade vem mantendo nos últimos anos. A pesquisa considerou o volume de vendas de passagens aéreas para o Nordeste entre setembro e outubro deste ano. E Fortaleza responde sozinha por 22,27% dos bilhetes emitidos no período. Recife (PE) e Salvador (BA) completam o pódio, na segunda e na terceira posições, respectivamente. Maceió (AL), Natal (RN), João Pessoa (PB), Porto Seguro (BA), Aracaju (SE) e Ilhéus (BA) completam a relação.

Acelera!

As 184 cidades do Ceará devem responder questionário sobre municipalização do trânsito, determinado pelo Tribunal de Contas do Estado. O levantamento vai servir de subsídio para estudos - e ações - sobre o tema. O prazo de entrega já está perto de terminar: segue até a próxima quarta-feira.

Pé no freio

O TCE ainda está para receber informações de 69 prefeituras, o que corresponde a mais de 37% dos municípios. O acompanhamento desse lado das gestões pode ter efeitos muito positivos em temas como saúde, emprego e infraestrutura. E, claro, na contenção de gastos indevidos.

Caixa de surpresas

Leitor dá um alô à Coluna. E reclama que elevador da agência da Caixa Econômica na Praça do Ferreira, em Fortaleza, pifou há mais de um mês. “Idosos, grávidas e pessoas com deficiência são quem mais sofre. A maioria dos serviços que necessitam está no primeiro e no segundo pisos”, diz. Ruim, né?

Sentinela

Essa história de clonar projetos vai acabar dando confusão. O vereador Jorge Pinheiro (PSDC) apresentou duas propostas nà Câmara de Fortaleza, sugerindo a criação de um programa chamado "Sentinela da Manhã” nas escolas públicas e nos postos de saúde municipais.

Fé no clone

Sabe de onde o vereador copiou a ideia? Pasme! Do movimento católico Renovação Carismática, que desenvolve trabalho do gênero por meio do Ministério da Juventude.

De onde

Mas pode-se dizer que Jorge Pinheiro foi mais longe: capturou a denominação de uma exortação aos jovens feita pelo Papa João Paulo II na Jornada Mundial da Juventude de 2002, em Toronto (Canadá): “Amados jovens, é o vosso turno de ser as sentinelas da manhã (cf. Is 21,11-12), que anunciam a chegada do sol que é Cristo ressuscitado!”

PÍLULAS

Cerca de 400 pessoas são atendidas diariamente nos 100 consultórios odontológicos mantidos pela Unifor no campus da instituição. O número reforça a presença do ensino superior na solução de demandas sociais.