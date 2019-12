Financiamento e tecnologia

Soma R$ 6 milhões o edital do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci), lançado pelo Banco do Nordeste. O mecanismo visa ao apoio financeiro a projetos voltados para a difusão e a transferência de tecnologias em atividades priorizadas pela instituição em áreas atendidas pelo plano AgroNordeste ou pelo Programa de Desenvolvimento Territorial Banco do Nordeste (Prodeter). Os projetos poderão obter recursos não reembolsáveis de R$ 60 mil até R$ 300 mil, com prazos de execução que vão de seis meses a dois anos.

O Plano AgroNordeste é o mais novinho dos produtos que há na prateleira do BNB. A ação é liderada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Foi implantada em outubro passado. Em tempos de seca, pode ser uma mão na roda.

As metas do AgroNordeste são as de aumentar a cobertura da assistência técnica no campo, ampliar o acesso e diversificar mercados, além das de promover e fortalecer a organização dos produtores, assegurar segurança hídrica e desenvolver produtos com qualidade e valor agregado. Um bocado de coisas, então.

Os 93 anos de nascimento do ex-governador e ex-senador César Cals de Oliveira Filho (1926-91) serão celebrados em sessão especial hoje na Assembleia. César dá nome a um dos prédios do Poder Legislativo e é pai do ex-deputado Marcos Cals, que presidiu a Casa (2003-2006). Começa às 18 horas.

O Sesc recebe amanhã o grupo teatral mineiro Galpão, com a peça “De Tempo Somos – Um Sarau do Grupo Galpão”. Para assistir, basta levar 2kg de alimentos. Começa às 20h, na Rua Clarindo de Queiroz, 1740, Fortaleza.

O vereador Adail Jr. (PDT) está propondo que a Prefeitura de Fortaleza construa uma “mini-areninha” de “travinha” no Bairro Antonio Bezerra. É para o pessoal que curte “futebolzinho” jogar uma “bolinha”, só pode.E depois ficar de “conversinha”.

Do deputado Júlio César Filho (Cidadania), sobre a redução da taxa de homicídios: “Estamos longe de estar satisfeito com os índices”.

Profissionais essenciais ao bom desenvolvimento de shows, os roadies são o centro do curso “Noções Básicas de Técnicas de Palco”, facilitado por Naiara Lopes – um dos nomes mais requisitados da cena local - no Centro Cultural Belchior (Praia de Iracema). Moradores da comunidade do Poço da Draga são protagonistas na ocupação das vagas.

