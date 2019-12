Empreendedores de alto impacto

A capacidade de implementar novos negócios ou promover mudanças em áreas já existentes está cada vez mais valorizada. Como em todas as áreas, inclusive as novas, há muito o que se aprender. O Hub de Inovação do Banco do Nordeste promove hoje o evento Inovar para desenvolver - Empreendedorismo de alto impacto. A programação traz nomes como de Ikaro Castro, representante da Endeavor, organização internacional que promove o empreendedorismo no Brasil e em mais 17 países. O evento acontece no Auditório Celso Furtado, na Av. Silas Munguba, 5.700, Passaré, Fortaleza; às 14 horas. As inscrições são no site do BNB.

2020

E quem está a todo vapor no empreendedorismo pode se inscrever também para a turma de 2020 do programa de aceleração Scale-Up Endeavor Nacional, que está em busca de "scale-ups" (empresas que crescem pelo menos 20% ao ano). A aceleração acontece duas vezes por ano e será sediada em outros seis estados além do Ceará. Inscrições no site da Endeavor.

Justiça

A solenidade de posse da nova defensora-geral, Elizabeth Chagas, está marcada para a próxima quarta-feira (11), às 9h30min na sede da Defensoria. Primeiro lugar na lista tríplice do órgão e escolhida pelo governador Camilo Santana (PT), Elizabeth assume a gestão com a meta de ampliar o acesso à Justiça.

Avaliação

Em tempo, a Defensoria Pública do Ceará entrou no topo da lista de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, encomendada pela Associação Brasileira de Magistrados, sobre a imagem das instituições públicas. O órgão foi o mais bem avaliado (78%) e obteve o maior de confiança entre os cidadãos (59%).

Fiscalização

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará está atento a anúncios de vendas de imóveis veiculados de forma irregular. É necessário o alerta: a intermediação imobiliária somente pode ser promovida por corretor ou imobiliária registrada no Conselho. Exija a apresentação de credencial.

Agora vai

O Governo do Ceará formalizou a parceria com a Fecomércio, ontem, para a administração da Escola de Gastronomia e Hotelaria do Ceará. A parceria pode durar até meio século. Será que finalmente se verá em uso um prédio há anos mal aproveitado em área tão estratégica?

A VI Caravana da Leitura e do Autor Cearense chega a Quixadá, na próxima segunda-feira (9). O projeto de circulação literária propõe atividades itinerantes de incentivo à leitura e já passou pelo Município de Piquet Carneiro. Dentro da programação, o projeto irá ministrar capacitações em dinamização e contação de histórias para professores de escolas públicas. A ação tem apoio e patrocínio da Enel.

