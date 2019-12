Educar o povo sobre seus direitos

A Ouvidoria Itinerante do Ministério Público do Ceará (MPCE) vai estar, amanhã, no Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé, em Fortaleza. O objetivo é orientar o público sobre a atribuição do órgão e receber reclamações e sugestões. E o que as pessoas mais buscam saber? Os principais temas nos atendimentos são referentes à saúde pública e à acessibilidade nos terminais, afirma a Ouvidoria. A população sabe muito bem quais reclamações tem, mas é fundamental que saiba também a quem recorrer. O papel dos órgãos não deve se limitar à ação-fim. Educação é um compromisso de todos.

Buscas

O projeto da Ouvidoria já passou por todos os terminais de ônibus de Fortaleza. O resultado está nos números. Em nove meses, este ano, foram 4.060 demandas recebidas. Em 2010, por exemplo, o quantitativo foi de 1.126, segundo o Ministério Público.

Direitos

A Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa promove hoje, às 8h30, palestra sobre o "Cenário Infantojuvenil do Câncer no Ceará". Quem trata do tema é Viviane de Oliveira Viana, onco-hematologista do Hospital Infantil Albert Sabin.

Inclusão

A presidente da Comissão, deputada Érika Amorim (PSD), pontua que a iniciativa de discutir o tema é motivada pelo alto índice de crianças do interior que chegam tardiamente ao hospital.

Menos um

Depois de duas vitórias consecutivas em eleições suplementares no Ceará (Tianguá e Irauçuba), o PSD de Domingos Filho não conseguiu eleger mais um aliado, dessa vez na Prefeitura de Aracoiaba. O partido está em ofensiva por novos prefeitos de olho em 2020.

Mais um

O eleito em Aracoiaba é do PDT, partido que atinge a soma de 53 prefeituras, quase um terço de todos os municípios do Ceará. E haja político nessa base aliada do Governo do Estado para administrar os interesses no próximo pleito.

Contagem

Foram oito eleições suplementares no Ceará desde 2016, quatro delas em 2019, a um ano dos novos pleitos municipais. Quem assume agora já começa em contagem regressiva para entrar em novo turbilhão eleitoral que, oficialmente, começa em agosto.

Chegou o período de se intensificar as ações de fomento à agricultura. Ontem, no Crato, foi lançado o Programa de Aração de Terras, o Proara 2020. A meta é beneficiar cerca de 500 famílias de pequenos produtores e agricultores familiares com a contratação de tratores para arar a terra. A ação acontece no início de cada ano e se integra a outros programas de suporte ao homem e à mulher do campo. O investimento é da ordem de R$72.532,52.

