Discurso resfriado

Agentes penitenciários entraram em 2020 com a expectativa de melhorias nos contracheques. É que o Governo do Estado já está analisando o pagamento de abono por reforço operacional a parte da categoria. Não se trata apenas de uma verba extra para um setor que, vez por outra, pressiona o Poder Público em temas salariais - o que, dada a importância desse grupo do funcionalismo, já seria por si uma medida relevante. É também uma ação política interessante. O fato é que deu-se, numa articulação entre o Palácio da Abolição e a Assembleia Legislativa, uma ducha de água fria num discurso especialmente ácido da oposição, sobretudo a que tenta se destacar no campo da segurança pública.

Bate-bola

A Prefeitura de Fortaleza vai investir R$ 1,25 milhão na construção de um campo de futebol no bairro Parque Dois Irmãos. Será na Comunidade Rosalina. Não é areninha; é, sim, uma estrutura maior.

Racha

A obra faz parte de um programa que destaca opções de lazer e esporte para comunidades. Além do espaço para jogos, o projeto inclui uma academia ao ar livre e um parquinho para crianças.

Quebra canela

O que é uma iniciativa bacana, no entanto, está gerando dissidências na base aliada da gestão na Câmara Municipal. É que há vereadores que extraem votos de lá disputando a paternidade da ideia.

Ato

O novo procurador-geral de Justiça do Ceará toma posse hoje. Manuel Pinheiro terá mandato no biênio 2020-2021. A solenidade está marcada para as 18 horas, no auditório da Procuradoria Geral de Justiça (Avenida General Afonso Albuquerque Lima, 130, Cambeba).

Apoio

O Lar Torres de Melo, que está para completar 115 anos de atenção a idosos, está agora sob o guarda-chuva do Banco do Nordeste. A instituição teve projeto selecionado pelo BNB em programa de apoio a projetos sociais.

PÍLULAS

Custou mais de R$ 9,16 milhões a escola de tempo integral municipal inaugurada no Bairro Curió, em Fortaleza. A fatia mais gorda para a obra saiu do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, somando R$ 5,4 mil. O restante, incluindo a compra de equipamentos, foi bancado pelo contribuinte municipal.

