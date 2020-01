Diálogo por melhorias

Um diálogo interinstitucional está mirando melhorias que podem alcançar, e muito, os interesses do cidadão. De um lado, o Tribunal de Justiça do Ceará. Do outro, a seção local da Ordem dos Advogados do Brasil. O foco é a modernização do Judiciário cearense - algo que, num cenário onde há, por exemplo, processos que se arrastam por 20 anos sem que se tenha conclusão, tem o status das medidas vitais. A incorporação de ferramentas eletrônicas que possam auxiliar juízes, agentes do Ministério Público e advogados tem sido a tônica dos encontros entre representantes do TJ e da OAB. O Judiciário, que está virtualizando processos e passando por reformulações, tem para este ano orçamento de R$ 1,364 bilhão.



Queí

Fortaleza sediará sábado teste de medição de inteligência, para identificar pessoas que possam estar entre os 2% no planeta com maior grau do chamado Quociente de Inteligência - ou QI. As avaliações serão aplicadas a partir das 14h por entidade que estima índices assim. Será na Av. da Universidade, 2431 - Benfica.



98 e 98

Não se sabe se por coincidência, mas o custo da inscrição é de R$ 98,00 - a mesma referência buscada na prova, que é a medida de capacidade de processamento cerebral do indivíduo, segundo os organizadores, definida em 98 pontos.



Cearensidade

A Universidade de Fortaleza está expondo 3,1 mil itens do acervo da Coleção Rachel de Queiroz. As visitas podem ser feitas até hoje. Há 2,8 mil livros e aproximadamente 300 jornais e revistas, entre outras publicações. Veja mais em www.unifor.br.



Livro de Frases

Do deputado Júlio César Filho (Cidadania), líder do Governo na Assembleia, sobre a redução de taxas de violência no Ceará: “Estamos longe de estar satisfeito com os índices, mas eles mostram que estamos no caminho certo”.



Plástico

O vereador José Barbosa Porto (PRTB) quer que a Prefeitura de Fortaleza distribua junto com o material escolar dos alunos da rede pública conjuntos odontológicos. A ideia é boa. Ruim é que Porto, que é dentista, usa como referência um brinquedo de plástico que se vende nas lojas.



PÍLULAS



Caucaia pôs na pauta da mobilidade o modal ferroviário. Vale notar que a cidade está integrada a ações do Metrofor em 2020 e que intervenções urbanas vão ser inescapáveis.



