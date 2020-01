Detalhamento urbano

Planos diretores municipais podem ser obrigados a definir a localização exata de instituições como universidades, estádios esportivos, hospitais, avenidas, redes de metrô e parques. A Câmara federal está analisando proposta nesse sentido - que já passou até pelo crivo dos senadores. O texto determina que equipamentos de menor porte, como postos de saúde, escolas, quadras de esportes, ruas e praças deverão constar de planos de menor escala, como o projeto de parcelamento do solo e o plano de operação urbana consorciada. As comissões de Desenvolvimento Urbano e de Constituição e Justiça e de Cidadania vão analisar a matéria. Na primeira não há parlamentares cearenses, mas a segunda é mais bem abastecida. Estão lá os deputados Júnior Mano (PR), Eduardo Bismarck (PDT), Genecias Noronha (SD) e José Guimarães (PT), em posições de titulares, e Wagner Sousa (Pros), na condição de suplente.

Queimando...

Os esforços do Ceará para reduzir a criminalidade não sensibilizaram os Estados Unidos. Trecho de recomendação do Departamento de Estado dos EUA sobre o Brasil: “Crimes violentos, como assassinato, assalto à mão armada e roubo de carros, são comuns nas áreas urbanas (...). A atividade de gangues e o crime organizado é generalizada”.

...O filme

Mais: “Os funcionários do governo dos EUA são desencorajados a usar ônibus públicos municipais em todas as partes do Brasil devido ao risco elevado de assalto e agressão a qualquer hora do dia”. Esse é o “país amigo”.

Outro lado

Soma R$ 8,93 milhões o pacote de promoção internacional que a Secretaria do Turismo planeja para o Litoral Oeste do Ceará. O dinheiro vem do Banco de Desenvolvimento da América Latina.

Clone

Leva a assinatura do deputado Francisco Cavalcante (PSL) projeto que propõe isenção do ICMS para equipamentos destinados à segurança de condutores e passageiros de motos. Produtos como coletes e jaquetas de proteção, antenas contra fios e capacetes. A proposta foi olimpicamente copiada.

Movendo

A Prefeitura de Caucaia vai lançar uma série de audiências públicas sobre o Plano de Mobilidade Urbana, para que o cidadão opine e sugira a respeito do dispositivo, exigido pela legislação federal. Instituições d fomento internacionais também cobram o Plano para fechar operações com gestões públicas.

PÍLULAS

A folhinha marca hoje o Dia dos Tribunais de Contas. A referência histórica é a instalação, em 1893, da primeira corte do gênero no Brasil. O que há de prefeitos enviando votos de parabéns ao Tribunal de Contas do Estado - desde a semana passada - não é brincadeira.

A Coluna recebe comentários, críticas e sugestões pelos e-mails comunicado@svm.com.br e roberto.maciel@svm.com.br. O Whats App é (85) 99638 5129 (só mensagens de texto). O telefone para contatos é (85) 3266 2685.