Desenvolvimento na prateleira

Programa de crédito popular do Banco do Nordeste, o Agroamigo está completando 15 anos em 2020. E com resultados relevantes: mais de R$ 17 bilhões foram investidos no período, além de haver dotação de R$ 3 bilhões para serem investidos este ano na área de atuação do BNB - os nove estados nordestinos e o norte do Espírito Santo e de Minas Gerais. Num cenário em que o desenvolvimento é o grande desafio, o valor ganha dimensões importantísstimas, até porque, com a boa perspectiva de chuvas para a temporada atual, a destinação de recursos para o campo é estratégica, assim como são a boa aplicação e a oferta de assistência técnica rural. Detalhe: o Agroamigo também banca atividades não agropecuárias, como turismo, agroindústria, pesca, serviços e artesanato.

Fins

O destaque do programa tem sido a implantação de sistemas de micro e minigeração de energia solar e outras fontes renováveis de energia. Os equipamentos devem ser usados para abastecimento domiciliar, bombeamento de água, irrigação, dessalinização e eletrificação de cercas.

Outro lado

Fevereiro não é só mês de folia. E reserva também agenda para a espiritualidade. No próximo dia 20, o conferencista espírita Divaldo Pereira Franco ministrará seminário em Fortaleza. Será no Hotel Praia Centro (Avenida Monsenhor Tabosa, na Praia de Iracema).

Voz

Referenciado como um dos principais médiuns e oradores espíritas da atualidade, Divaldo Franco vem a convite da Federação Espírita do Estado do Ceará, que está completando 120 anos de fundação. O tema cabe a todos da fé cristã: “Jesus, Luz do Mundo”.

Só coincidência

O vereador José Barbosa Porto (PRTB) diz, sobre notas publicadas na Coluna, que o "kit Dr. Dentinho", que está propondo que a Prefeitura de Fortaleza distribua na rede de escolas municipais, deve ser composto de escovas e cremes dentais com flúor. O nome, igual ao de um brinquedo de plástico que há nas lojas, seria só coincidência. Fica a dica, então.

Difícil

O deputado José Sarto (PDT), presidente da Assembleia, aponta a necessidade - mais, até: a obrigação - de os parlamentares seguirem as regras da Justiça Eleitoral em tempos de disputa de votos. Sobretudo com o uso ético e adequado da tribuna. Mas não se ilude: não é fácil conter excessos.



PÍLULAS

A Unifor recebe até o próximo dia 14 de inscrições para turmas de Mestrado e Doutorado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Há 30 vagas para o Mestrado e 10 para o Doutorado. Mais informações pelo telefone (85) 3477 3268.

A Coluna recebe contatos pelos e-mails roberto.maciel@svm.com.br ou comunicado@svm.com.br. O número de WhatsApp é (85) 99638 5129. O telefone é (85) 3266 2685.