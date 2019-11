Cuidados com a black friday

Para quem quer economizar com os presentes de fim de ano, esta semana começa com a perspectiva de muitos descontos. A Black Friday ocorre oficialmente apenas na próxima sexta-feira (29), embora muitos estabelecimentos já tenham antecipado as promoções. E para monitorar os descontos, o Procon Fortaleza divulga, amanhã (27), lista de preços da Black Friday, após realizar um acompanhamento, há mais de 30 dias, dos preços de produtos mais procurados para o evento. O objetivo é saber se há promoção ou apenas maquiagem de preços.

Denúncias

Importante lembrar que a multa para quem fizer propaganda enganosa pode chegar a R$ 13 milhões. Além da lista de preços, o Procon terá atendimento especial na sexta-feira para receber denúncias de consumidores sobre ofertas enganosas na Black Friday. É só ligar 151 ou ir a uma das unidades do órgão.

Energia Limpa

Fortaleza é a 3ª em potência instalada para produção de energia solar. No ranking, a Capital cearense fica atrás apenas do Rio de Janeiro e de Brasília. A 'Terra da Luz' possui 1,2% das instalações para produção de energia do País, número suficiente para a produção de 15,6 megawatt de energia solar.

Sustentabilidade

A energia solar é considerada pela Organização das Nações Unidas (ONU) a principal responsável pelo desenvolvimento sustentável. Por isso, preocupa que o Estado do Ceará não esteja tão bem colocado no ranking quanto a capital, figurando apenas em 9° lugar. A posição não pode ser considerada ruim, mas significa que ainda é preciso ampliar o bom exemplo de Fortaleza para o restante do Estado.

Rede de atenção

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) apresenta, hoje (26), a Rede Estadual de Atenção às Mulheres, Adolescentes e Crianças em Situação de Violência, que tem como objetivo dar suporte a pessoas em situação de violência e possibilitar atendimento e encaminhamento aos serviços de saúde de forma ágil.

Sem violência

Ontem, por sinal, foi o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Uma data que chama atenção para o número, ainda alto, desta violência no mundo. Neste ponto, é importante lembrar a atuação da Casa da Mulher Brasileira no Ceará, que realizou mais de 25 mil atendimentos, em pouco mais de um ano de atuação.

O caminho para chegar até o Padre Cícero deve se tornar mais colorido. Isto porque, durante toda esta semana, voluntários vão pintar as casas da Rua Caminho do Horto, em Juazeiro do Norte. A ação faz parte do Projeto Cores da Fé e irá beneficiar mais de 5 mil habitantes. Entre os objetivos do projeto está também a promoção empreendedora dos moradores da região.

