Contra o fim dos municípios

A manhã a Confederação Nacional de Municípios (CNM) realiza, em Brasília, uma grande mobilização contra a possibilidade de extinção das cidades. Projeto do Governo Federal pretende reduzir a quantidade de prefeituras. A Associação dos Municípios do Estado do Ceará vai participar da mobilização. A iniciativa também vai pressionar parlamentares para a aprovação de pautas prioritárias que tramitam no Congresso Nacional.

Para os pets

A partir desta segunda-feira (2), o VetMóvel, equipamento de veterinária itinerante da Prefeitura de Fortaleza, estará na Rua Luís de Castro, 17, no bairro João XXIII. E, até a sexta-feira (6), ofertará serviços gratuitos destinados aos animais provenientes de ONGs, abrigos de animais e tutores de baixa renda da região.

Funcionamento

O VetMóvel realiza atendimentos sempre de 8h às 12 horas e de 13 às 17 horas. Entre os serviços oferecidos está a castração, que pode ser agendada pelo número (85) 3275-9086. Também são disponibilizados todos os dias, até as 15h, vacinação antirrábica e testes para diagnósticos de calazar. Para consultas, são ofertadas 40 fichas de atendimento, entregues a partir das 7 horas.

Solidariedade

Dezembro é momento de ajudar. O Cantinho do Frango realizará um jantar beneficente no próximo dia 5 de dezembro. Parte do arrecadado será destinado aos projetos sociais do Movimento de Saúde Mental Comunitária do Bom Jardim. O Movimento se originou a partir da criação de espaços de escuta, abertos às pessoas das diversas comunidades que compõem a região.

Combate à violência

O Núcleo de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher da Defensoria Pública do Estado do Ceará, no Cariri, organiza uma capacitação destinada defensores públicos, colaboradores e estagiários da Defensoria Públic, além de advogados. A intenção é melhorar o atendimento sensível e especializado às mulheres vítimas de violência. O evento ocorrerá na sexta-feira (6), no Crato e Juazeiro do Norte.

Curso

Começam, nesta segunda-feira (2), as inscrições para o Curso de Férias de Fotografia, realizado pela Casa Amarela Eusélio Oliveira, da Universidade Federal do Ceará. As aulas serão ministradas às terças, quartas e quintas-feiras, das 14h30min às 17h30min, a partir do dia 7 de janeiro. O curso tem duração de 60 horas-aula. Mais informações na página da Casa Amarela no Facebook e no Instagram.

Ação contra violência que atinge crianças e adolescentes no País, de iniciativa da Prefeitura Municipal de Fortaleza, terá a última oficina na próxima sexta-feira (6). A série de oficinas, que integra o projeto Infância Protegida, já passou pelas unidades do Cuca no Jangurussu, Barra do Ceará e Mondubim. O objetivo é capacitar professores, líderes comunitários e profissionais da saúde a atuarem como agentes de prevenção.

Comunicado recebe manifestações de leitores pelo e-mail politica@verdesmares.com.br; pelo whatsapp (85) 99638.5129 (mensagem de texto); e pelo telefone (85) 3266.9659.