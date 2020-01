Contextos de gestão

O Governo do Estado trabalha com a expectativa de que o Produto Interno Bruto (PIB) local - que é a soma de todos os bens produzidos no Ceará - vai avançar quase um ponto percentual entre este ano e 2022. Se isso se efetivar, será um salto representativo, o que pode ser analisado como resultado de uma série de acertos bem-sucedidos da administração. Observe-se que há dois destaques políticos como marco de início e de encerramento do ciclo pretendido: tanto 2020 quanto 2022 são anos eleitorais - o primeiro é municipal e o segundo é estadual. E, sob qualquer hipótese, não se deve perder de vista a influência que a economia tem sobre as decisões nas urnas.

Na lupa

O deputado Vitor Valim (MDB) passou o jamegão sob proposta de que o Detran do Ceará apresente mensalmente na Internet relatórios sobre a receita com multas de trânsito.

Duas vias

Observações: 1) As informações reclamadas já constam do Portal da Transparência, obrigatoriedade que a gestão tem de cumprir; 2) Parte da receita que incomoda Valim é dos municípios.

Mercado de arte

Iniciativa bacana tem nova edição hoje. É o Mercado Coletivo, ação que reposiciona no mapa da cultura a área do Mercado dos Pinhões, espaço tradicional entre o Centro de Fortaleza e a Praia de Iracema. Das 17 às 21h.

Um de tudo

O Mercado Coletivo reúne expositores de moda, arte, design, decoração, artesanato e literatura, com uma trilha sonora de música de qualidade. Hoje, será lançado lá o livro “Flor de Resistência”, com poemas, crônicas, fotos e desenhos de 21 autores, organizado por Ricardo Kelmer e Alan Mendonça.

Livro de Frases

Do deputado estadual Renato Roseno (PSol): “Não há sociedade democrática sem direitos humanos”. Renato meio que vem remando contra uma maré vem provocando marolas, muitas, nas redes sociais.

Do chorinho

O gaitista brasiliense Pablo Fagundes, referência do instrumento no País, está de passagem marcada para o Festival Jazz & Blues deste ano. O evento será de 22 a 29 de fevereiro, em Guaramiranga e Aquiraz durante o Carnaval e em Fortaleza após a Quarta-Feira de Cinzas.

PÍLULAS

Começa segunda-feira, seguindo até o próximo dia 27, a temporada de inscrições para o vestibular 2020.1 do Instituto Federal do Ceará (IFCE) em Tabuleiro do Norte. Há 35 vagas em Licenciatura em Letras (Português/Inglês). Veja mais em https://bit.ly/36Egc15.