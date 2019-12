Como - e para onde - avançar no turismo de negócios e eventos da Capital

Fica o alerta: há muito o que melhorar no turismo de negócios e eventos em Fortaleza. Apesar de os números apurados no primeiro semestre pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio) serem positivos, ainda estão abaixo dos do segundo.

E isso já motiva e justifica ações que possam incentivar o setor. A entidade quer engajar agentes políticos na discussão e pretende levar o assunto aos poderes Legislativo e Executivo municipal e estadual.

E conta muito a informação de que o faturamento de R$ 549,6 milhões registrado localmente em 2018 pode ser ampliado com as ações adequadas.

O gasto médio diário de cada turista de eventos no Ceará é de R$ 544,37, segundo a Fecomércio.