Como - e para onde - avançar

Fica o alerta: há muito o que melhorar no turismo de negócios e eventos no primeiro semestre em Fortaleza. Apesar de os números apurados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio) serem positivos, ainda estão abaixo dos do segundo semestre. E isso já motiva e justifica ações que possam incentivar o setor. A entidade quer engajar agentes políticos nessa discussão e pretende levar o assunto aos poderes Legislativo e Executivo municipal e estadual. Faz sentido - afinal, conta muito a informação de que o faturamento de R$ 549,6 milhões registrado pela econnomia local em 2018 pode ser ampliado com as ações adequadas. O gasto médio diário de cada turista de eventos no Ceará é de R$ 544,37, segundo a Fecomércio.

Disposição

A propósito, já há mesmo uma articulação parlamentar em torno do tema. “Vamos fazer uma tribuna livre do turismo, com 15 minutos de debate e a participação de todos os vereadores”, diz o vereador Benigno Júnior (PSD).

Piso

E depende só de sanção do governador Camilo Santana (PT) a estadualização da estradinha municipal que liga o as cidades de Redenção e Palmácia, no Maciço de Baturité. A proposta, do deputado Moisés Braz, correligionário de Camilo, até já passou na Assembleia.

Estratégica

A via, que está atualmente em pandarecos, tem 24 quilômetros e passa pelas comunidades Outeiro, Diamante, Barra Nova, Brenha e Canadá. Avalia-se que seja estratégica para qualquer projeto de turismo e produção rural naquela região serrana.

10, 9, 8, 7...

Já está em andamento a contagem regressiva da Prefeitura de Fortaleza para a entrega da segunda etapa do trinário da Avenida Duque de Caxias, que alterou substancialmente o trânsito no Centro da cidade. A nova fase deverá ser concluída em janeiro. A avaliação é de que os resultados da etapa inicial são positivos.

Saúde e atenção

A Cooperativa de Atendimento Pré & Hospitalar promove hoje e amanhã, em Fortaleza, curso de formação em primeiros socorros. E para um público diferente: filhos de cooperados e colaboradores. Será na sede da entidade (Rua Marcondes Pereira, 1065 - Dionísio Torres, começando às 8 horas.

Sons & Palavras

O músico e professor de Língua Portuguesa Carlinhos Pergidão apresenta hoje o show "Palavra", no Mercado dos Pinhões, a partir das 20 horas. E amanhã migra das baquetas para as letras, apresentando leituras dramáticas da obra da escritora cearense Ana Miranda. Será no auditório do Centro Dragão do Mar, a partir das 17h.

PÍLULAS

A comissão que organiza concurso para os Serviços Notariais e Registrais no Ceará, do Tribunal de Justiça, fez audiência ontem para que os candidatos escolham as serventias (áreas) onde pretendem atuar. O desembargador Paulo Airton de Albuquerque preside a comissão.

