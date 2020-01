Clone em respeito à vida

Texto assinado pelo deputado Rondinelle Pereira de Freitas (mais conhecido como “Nelinho”, do PSDB) propõe que se assegure no Ceará “a continuidade no fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora habitada por portador de deficiência ou doença crônica cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico, requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem o seu consumo, desde que o responsável pela unidade consumidora cumpra os requisitos necessários à comprovação de tal condição junto à concessionária de distribuição de energia elétrica no Estado do Ceará”. A forma rebuscada pode ser traduzida assim: a empresa de energia deve ser proibida de cortar o fornecimento para doentes que dependam do serviço para sobreviver. A ideia é justa, embora clonada: desde 2003 circula, sem interrupções, em plenários de Norte a Sul e de Leste a Oeste.

Sem saída

Agressores de mulheres que não puderem mais recorrer em processos judiciais podem ser proibidos de assumir cargos públicos. Projeto que tramita no Senado dá conta disso e está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ inclui os cearenses Prisco Bezerra e Tasso Jereissati como titulares .

Em campo

Por falar em titulares, a matéria é meio que um bate-bola entre titulares de esportes distintos. Quem a apresentou foi o ex-jogador de futebol Romário (Podemos-RJ) e a relatoria ficou para a ex-atleta de vôlei Leila Barros (PSB-DF).

Cá

No Ceará, vigora desde o fim de 2019 lei com esse mesmo objetivo. O projeto foi do o deputado Carlos Felipe (PCdoB).

Livro de Frases

Da deputada estadual Silvana Oliveira (PL): “O nosso poder fiscalizador aumenta quando conseguimos responder às demandas dos hospitais”. Não é só isso, mas ela não deixa de ter razão.

De olho

Enquanto os Estados Unidos queimam a imagem do turismo no Brasil com recomendações atemorizantes, conforme a Coluna destacou ontem, o Uruguai vai tentando morder fatias do mercado. O país vizinho está, para atrair inclusive brasileiros, dando descontos de impostos. Até o preço da gasolina tem abatimento.

Lance de dados

O Ceará tem sido bombardeado com propagandas uruguaias, a maioria enfatizando os cassinos de lá.

PÍLULAS

O acervo de cerca de 3,1 mil itens da Coleção Rachel de Queiroz é destaque na temporada de férias das Universidade de Fortaleza. Há 2,8 mil livros e cerca de 300 jornais e revistas. As visitas podem ser feitas até a próxima sexta. Veja em www.unifor.br.

