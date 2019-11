Ceará no domínio do Português

Nove estudantes de escolas públicas do Estado e seus respectivos professores estão na final da Olimpíada da Língua Portuguesa, que ocorrerá no dia 9 de dezembro em São Paulo. Esta é a sexta edição da competição, que recebeu 171.035 inscrições de estudantes de todo o País nas cinco categorias de gênero textual. Desse total, 14.112 candidaturas partiram do Ceará. Duas professoras cearenses já foram premiadas na Olimpíada, em categoria que reconhece melhores experiências em sala de aula. Que o nosso Estado é referência em Educação, isso a gente já sabe. Agora é torcer para que os nossos conterrâneos levem os prêmios.

Mestrado

Os amantes da Física têm uma boa notícia. A Universidade Estadual do Ceará (Uece) está com chamada pública aberta para o Mestrado acadêmico em "Ciências Físicas Aplicadas ao Desenvolvimento do Semiárido". São 14 vagas para a linha de pesquisa "Física da Atmosfera" e seis para "Energias e Meio Ambiente".

Inscrições

Os interessados devem procura a secretaria do curso, na Torre Meteorológica da Uece, no Campus Itaperi (Av. Dr. Silas Munguba, 1700). O candidato deve ser graduado em um dos cursos: Física, Química, Engenharia, Meteorologia ou afins. As inscrições seguem até o dia 20 de dezembro.

Conscientização

Para conscientizar a população sobre a importância de se cuidar para prevenir a diabetes, o Hospital Geral de Fortaleza (HGF) realiza, amanhã, o mutirão com vários serviços. O objetivo é alertar sobre as consequências do descuido e também para as formas de controle da doença, que não tem cura.

Serviços

Durante o mutirão, serão oferecidos serviços de aferição de pressão arterial, testes de glicemia, avaliação nutricional, avaliação do pé diabético, exame do fundo de olho e fotocoagulação a laser de retina, além de testes laboratoriais. Mil senhas serão distribuídas para a realização dos exames.

Debate

A Associação Cearense do Ministério Público vai sediar debate, no próximo dia 29 de novembro, entre os candidatos à lista tríplice, que definirá o novo procurador-geral de Justiça do Ceará. Concorrem os promotores Manuel Pinheiro; Nestor Cabral, e os procuradores Miguel Ângelo e Vanja Fontenele. A eleição será dia 6 de dezembro.