Cadeia produtiva e inclusiva

Visite Ceará/Fortaleza Convention & Visitors Bureau reúne hoje associados, parceiros e convidados. O encontro será na Fábrica de Negócios, na Avenida Monsenhor Tabosa, 740 – Centro), a partir das 8h. Mais do que uma confraternização de fim de ano, o evento tem foco no fortalecimento de uma das mais importantes cadeias produtivas para o Estado. Cadeia produtiva que exige investimentos constantes, planejamento, capacitação humana e novas tecnologias. A entidade é uma articulação que capta e apoiar eventos para o Estado. As perspectivas apuradas para 2020 por estudos do setor, a exemplo da Fecomércio, associadas a estudos conjunturais, como da Unifor, apresentam sinais positivos.

O que virá

A presidenta do Visite Ceará/Fortaleza Convention & Visitors Bureau, Ivana Bezerra, expõe hoje os dados de 2019 e anunciar ações para 2020.

Antes que seja tarde

O deputado Romeu Aldigueri (PDT) quer que instâncias políticas e sociais aprofundem debates sobre a privatização do Parque de Jericoacoara. O governo federal quer passar a área para particulares.

Sexta-feira, 13

Segue até sexta o Bazar de Natal da Livraria Senac, na unidade do Centro de Fortaleza (Av. Tristão Gonçalves, 1245). Depois, segue para o Senac Reference (Av. Desembargador Moreira, 1301).

Límpido aquário

O novo Mercado dos Peixes da Barra do Ceará, construído pela Prefeitura de Fortaleza, soma em 15 boxes e área comuns mais de mil metros quadrados com boxes. A gestão vê na obra um meio de requalificar a região por meio do comércio e do turismo.

Livro de Frases

Do governador Camilo Santana (PT): “Precisamos de mais eficiência nas secretarias, para que possamos manter o equilíbrio fiscal do Estado e atuar com foco muito forte nos investimentos”.

Punido com dicionário

A campanha Laço Branco, de prevenção à violência contra mulheres, tem uma voz contrária na Assembleia Legislativa. É a do deputado/youtuber - que foi punido com 30 dias de suspensão por atos incompatíveis com o mandato - André Fernandes (PSL). E veja só: ele chega ao ponto de achar que “feminicídio” é o contrário de “homicídio”.

PÍLULAS

Leva a assinatura do vereador José Barbosa Porto (PRTB) projeto que torna Fortaleza cidade-irmã de Assunção, capital do Paraguai. Outras dez cidades, entre as quais Montese (Itália), Lisboa e Valongo (Portugal), Ilha do Sal e São Filipe (Cabo Verde) e Miami e Racine (EUA), têm a mesma relação.

