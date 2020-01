Bebida e trânsito, de novo

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, na qual atuam os parlamentares cearenses Tasso Jereissati (PSDB) e Prisco Bezerra, suplente pedetista que ocupa em pleno recesso de plenário a vaga aberta pela licença de Cid Gomes, tem para analisar quando voltar às atividades rotineiras um projeto que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em postos de combustível para consumo imediato. Não chega a ser um “imposto do pecado”, como o com o qual acena o ministro da Economia, Paulo Guedes, mas pode ser uma ducha gelada, digamos, naquele pessoal que gosta de passar no posto para “tomar uma” antes de voltar para casa. Em Fortaleza, deve-se notar, há lei, nem sempre cumprida, que restringe horários para esse tipo de comércio. O texto que tramita no Senado define que os donos que infringirem a lei federal serão multados em dez salários mínimos e terão o valor a punição dobrado se caírem em reincidência.

Livro de Frases

Do senador Fabiano Contarato (Rede-ES), autor do projeto que mira nos crimes de trânsito: “Em 2017, as baixas superaram 47 mil mortes, sem contar os 400 mil mutilados. Uma verdadeira carnificina. Na Síria, país devastado por severo conflito armado, morreram, no mesmo período, os mesmos 47 mil, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos”.

Tech

Quando retornarem da “dolce vita” do recesso parlamentar, presidentes de câmaras de vereadores cearenses vão precisar tomar um banho de tecnologia. É que o Tribunal de Contas do Estado está recebendo agora por meio eletrônico, e exclusivamente, as informações contábeis das gestões municipais. Essa pode ser chamada de prestação de contas da prestação de contas, já que é uma análise obrigatória do Legislativo.

Ponto e ponto

Essas informações, com detalhamentos, são encaminhadas pelas prefeituras às câmaras, que as repassam ao TCE após serem analisadas. A ideia é reforçar transparência e agilidade.

Outros alvos

Após declarar guerra a canudinhos de plástico, a Câmara de Fortaleza está de armas em punho contra copos descartáveis de plástico e de isopor, por iniciativa de Iraguassu Filho (PDT), e pela redução do uso de embalagens, em matéria de Guilherme Sampaio (PT).

Impactos

Ambas as propostas têm fundo ambiental óbvio. É o que dizem os autores. Fabricantes de copinhos e de embalagens, no entanto, podem não gostar nem um pouco.

PÍLULAS

Fevereiro marca em Iguatu, no Centro-Sul cearense, o início de curso de Podologia oferecido pelo Senac local. Para quem não sabe, Podologia é a atividade de cuidar de pés - nos sentidos estéticos ou de saúde. O curso terá 1,2 mil horas. Haja pé. Informações: (88) 3582 7750.

