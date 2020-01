Bate-bola entre adversários

Um estranho bate-bola marcou a Câmara federal. Estranho pelos protagonistas e pelos históricos. Foi o que cercou a aprovação, em dois turnos de votação, de Proposta de Emenda à Constituição que permite a transferência direta de recursos de emendas parlamentares a estados, Distrito Federal e municípios sem vinculação a uma finalidade específica. Com isso, fica menos tortuosa a aplicação de dinheiro por prefeitos. O texto original foi assinado pela deputada e ex-senadora Gleisi Hoffmann (PT-PT), desafeta ancestral de tucanos. A relatoria coube ao também deputado e também ex-senador Aécio Neves (PSDB-MG), desafeto ancestral de petistas. As diferenças acabaram não fazendo diferença.

Livro de Frases

De Aécio Neves: "A aprovação é um passo para um novo pacto federativo". De Gleisi Hoffmann: "O objetivo é desburocratizar a execução de emendas".

A conferir

Entre um e outro, porém, é possível não ficar com nenhum. O fato é que como a matéria sofreu alterações na Câmara, e terá de ser analisada em nova votação pelo Senado. Até lá, gestores municipais roem as unhas.

Lado a lado

É plural - tanto entre partidos quanto entre parlamentares - projeto que tramita na Assembleia do Ceará e propõe e instituição do Fundo Estadual em Defesa Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio.

Diversidade

A matéria expõe assinaturas dos deputados Nezinho Farias, Leonardo Pinheiro, Evandro Leitão, Erika Amorim, Jeová Mota, Renato Roseno, Elmano de Freitas, Patrícia Aguiar e Fernando Santana. É gente do PDT, do PP, do PSD, do PT e do PSol.

Bagagens

A mudança da Câmara Municipal de Fortaleza para o Centro da cidade, ocupando o antigo Lord Hotel, deve ser peça de resistência na retórica da Casa neste semestre. O termo de cessão de uso foi assinado em 21 de dezembro. Há quem preveja a transferência, de malas e cuias, para agosto.

Justo

O Centro de Ciências Jurídicas da Unifor recebe até 7 de fevereiro inscrições dos alunos para voluntariado na Extensão do Centro de Solução de Conflitos e Cidadania e no Procon da Assembleia. Veja em https://bit.ly/2T2ul46.

PÍLULAS

Os livros, que, na compreensão do presidente Bolsonaro, têm "muita coisa escrita", são tema do projeto Baú de Leitura, que será lançado no próximo sábado nas comunidades do Pirambu e do Poço da Draga, em Fortaleza. A ação é da sociedade civil.

