Augusto Nardes e o estilo "faça o que digo, mas não faça o que faço"

“A boa governança é o maior desafio para qualquer dirigente. Os Tribunais de Contas precisam se modernizar e auxiliar os prefeitos no controle da gestão. Planejamento e avaliação de risco são imprescindíveis todas as administrações públicas”.

A frase é bem interessante. Foi proferida com ares de lição administrativa - e lição de moral, incusive - pelo ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, em evento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Nardes não diz, é lógico, que em 30 de novembro de 2018 foi denunciado pelo Ministério Público Federal numa operação batizada de "Zelotes". Ele, segundo os procuradores que cuidaram dos procedimentos, teria ligações com acusados de manter um esquema ilícito no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Se dermos crédito ao que dizem os procuradores, nós e a Justiça, Augusto Nardes encarna direitinho o dito do "faça o que digo, mas não faça o que faço".