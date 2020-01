Argumentação calçada

O Ministério Público do Estado quer que a Prefeitura de Fortaleza invista numa campanha de conscientização da população sobre acessibilidade das calçadas. O MP também está pressionando o Município, e para isso tentando se sustentar sobre uma posição da Justiça, a dar divulgação ampla ao Plano Municipal de Caminhabilidade. Não é sem razão. A Procuradoria reclama que as calçadas locais vêm “sendo negligenciadas há décadas” e julga que há “poucos e tímidos avanços”, alegando que idosos, pessoas com deficiência e outros que têm mobilidade reduzida penam - e muito - com a situação das passagens, em geral em pandarecos. Mas não se trata apenas do estado físico das calçadas. Há de se observar também trechos interrompidos. Como o que a foto ao lado mostra (veja nas edições impressa ou digital do Diário do Nordeste), na Rua José Vilar, uma via bem movimentada na Aldeota. A demanda é séria. E urgente.

Bloqueio

Na José Vilar, um empreendimento que mistura funções de sucata e oficina mecânica usa a calçada para armazenar e expor produtos diversos. Aquilo força que as pessoas tenham, se quiserem passar, de disputar espaço com carros no leito da rua. A prática é ilegal, mas, pelo visto, é invisível para a fiscalização municipal.

Visibilidade

Um dos pontos sugeridos pelo Ministério Público Estadual é que sejam incluídos avisos na Nota Fiscal Eletrônica do Município sobre o uso racional das calçadas.

Lista

Diz o MP que Fortaleza é a segunda capital menos acessível do País. Só ganha de Belém (PA). A referência é de um estudo sobre 835 calçadas de 27 capitais, publicado por uma ONG.

Análise

Professores da Unifor e da UFC estão lançando novos módulos de pesquisa sobre temperamento e saúde mental. A ideia é avaliar situações de alterações de humor, ansiedade, ideias suicidas, uso de drogas, sexualidade e impulsividade. A pesquisa efetua cadastros no site www.temperamentoesaudemental.org/login.

PÍLULAS

O cursinho pré-vestibular da Uece abriu inscrições para Formação de Corretores de Redação, destinada a graduandos em Letras, professores e demais interessados. As aulas começarão em 15 de fevereiro. Veja mais em (85) 3101 9658. Quer mandar zap? O contato é (85) 9872 6212.

