Além do escurinho do cinema

Uma parte importante da produção cultural cearense pode ganhar no próximo semestre um impulso bem ao estilo de “luz, câmera, ação!” É que tramita no Senado projeto que destina recursos a produtoras cinematográficas do Nordeste. E, tanto no Estado quanto na Região, o setor está bem firmado há décadas, associado a condições especialmente favoráveis para gravações - começando pela iluminação natural. Num contexto em que até da volta da censura se fala, a notícia é pra lá de positiva. E é um alento para o ano que já-já começa. O texto tramita atualmente na Comissão de Assuntos Econômicos, na qual representam o Ceará os senadores Tasso Jereissati (PSDB) e Prisco Bezerra (PDT, que é suplente e ocupa vaga em razão de licença do também pedetista Cid Gomes). Por enquanto, em dias de recesso, a proposta jaz numa gaveta parlamentar qualquer, mas a expectativa é de que tenha parecer já em fevereiro próximo.

Créditos

A matéria reserva a produtoras regionais 30% do que a União arrecadar com a comunicação audiovisual sob demanda e a distribuição de vídeo doméstico - como os serviços das empresas que transmitem filmes em sistemas de TV. É o tal do “streaming”. Não há ainda estimativa de valores.

Paixão

A Prefeitura de Aracati, a 150 quilômetros de Fortaleza, já está de olho na Semana Santa. E já dá como certo reeditar em 2020 edital para selecionar projetos cênicos para o período religioso, em abril, apostando nas interfaces relacionadas à fé e ao turismo. As apresentações da Paixão de Cristo por grupos teatrais são tradicionais na cidade. Em 2019, o edital contemplou formações com até 150, 50 e 25 artistas. E a experiência foi bem avaliada pela gestão e pelo público.

Rede na Casa

A Casa da Mulher Brasileira e a Rede de Atenção Primária e Psicossocial, vinculada à Secretaria de Saúde de Fortaleza, estão articulando ações para dar mais eficiência ao atendimento das mulheres vítimas de violência.

Grave

A questão é tão complexa, que até há políticos que se opõem a medidas do gênero, alegando que estatísticas de crimes relatados são inflados.

Numerologia

Pois veja: pesquisa denominada “Violência e Assédio contra a Mulher no Mundo Corporativo”, que tem o Instituto Maria da Penha entre os realizadores, indica se registram no Brasil, a cada hora, 536 ocorrências tendo mulheres como vítimas de agressões.

PÍLULAS

Comunicado pode ser contatada por meio do WhatsApp (85) 99638 5129 (só para texto), do telefone (85) 3266 9784 e dos e-mails comunicado@svm.com.br e roberto.maciel@svm.com.br.

A turma 2020 do primeiro Mestrado Profissional em Odontologia do Ceará, oferecido pela Unifor, vai receber inscrições de 6 de janeiro a 13 de março próximos. Veja mais em shorturl.at/uVX36.