Acréscimo no Judiciário

O ano começa com perspectiva diferenciada para o Judiciário cearense. É que o Tribunal de Justiça decidiu já neste mês convocar 30 aprovados no concurso para juízes substitutos realizado até agosto passado. Os novos magistrados devem tomar posse em comarcas do Interior antes do Carnaval. O grupo vai participar, por três meses, contados a partir de março, de curso de formação na Escola Superior da Magistratura do Ceará. O processo seletivo foi realizado ao longo de 2019 e escolheu 50 candidatos. O script legal foi cumprido à risca, reservando três vagas para pessoas com deficiência e 10 para afrodescendentes.

Sem agenda

Ainda não há no Tribunal previsão para que se convoquem os 20 candidatos aprovados restantes. É justo, então, que o pessoal faça figa.

Livro de Frases

Do presidente do TJCE, desembargador Washington Araújo: “Teremos um 2020 desafiador, com a meta de superar a produtividade que tivemos em 2019. Com 30 vagas de juízes preenchidas no Interior e com a implementação do projeto de modernização do Judiciário cearense, temos um cenário propício”.

Aí fica fácil

Leva o jamegão do vereador Didi Mangueira (PDT) proposta para que a Prefeitura de Fortaleza construa “três escolas de ensino fundamental” no Residencial Cidade Jardim, no Bairro José Walter.

Conta outra!

Até aí, belezura. Afinal, propor a construção de escolas é mesmo próprio de vereadores. Esquisito é quando se sabe que os projetos já estão até feitos. E que a Prefeitura de Fortaleza vai investir R$ 6,724 milhões nas escolas. A Coluna informou isso em 24 de setembro passado (veja em https://bit.ly/2ZgQ1KM).

De carona

A verba para a implantação das novas escolas foi definida em contrato da Prefeitura com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), na ação “Fortaleza Cidade com Futuro”.

Feliz 2019

O ano virou e a Cagece nao conseguiu ainda dar um jeito no asfalto que desarrumou todo, ainda em 2019, no cruzamento das ruas Afonso Celso e Tibúrcio Cavalcante, na Adelota.

PÍLULAS

Mesmo sendo o trânsito um serviço público municipalizado, o deputado Nizo Costa (PDT) quer que o Detran instale em Iguatu “uma filial da Escola de Educação de Trânsito”. Diz ele que “nos jogos virtuais, as crianças podem conduzir veículos, respeitando a faixa de pedestre, o sinal vermelho, o limite de velocidade, usando a sinalização do veículo para dobrar à direita ou à esquerda”. Tá!