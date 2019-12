Ações para a juventude

A Prefeitura de Fortaleza planeja investir R$ 1,5 milhão em atividades para a juventude. Tratam-se de ações, serviços e projetos a serem executados em praças, centros culturais e equipamentos, como as três unidades da Rede de Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte e as praças da Juventude na Avenida Sargento Hermínio, Açude João Lopes, Benfica, Bom Sucesso, Granja Portugal, Conjunto Ceará, Serrinha, Dendê, Messejana. A Coordenadoria de Políticas Públicas do setor está busca de organizações sociais que se disponham a tanto. A temporada de apresentação de propostas está aberta.

Cobertura

A proposta do Município não tem ares modestos. Projeta-se, inicialmente, alcançar pelo menos 50 mil pessoas com as ações. “Prioritariamente jovens”, define a Prefeitura.

Leque

A agenda deve incluir 480 atividades esportivas, recreativas e culturais nas áreas de teatro, dança, música e ou circo. Visa-se à promoção de direitos, proteção social e protagonismo juvenil.

Livro de Frases

O vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, Luiz Gastão Bittencourt, aposta em transformações sociais que o turismo e a cultura podem promover: “Por meio de um evento, é possível mudar o foco de uma região”.

Em pauta

A implantação no Ceará da reforma da Previdência deve ocupar hoje boa parte da tarde da Assembleia. É que a Comissão de Constituição Justiça e Redação marcou audiência sobre o tema - tão complexo quanto importante.

Lista de presença

Mas, apesar de tão complexo quanto importante, até ontem havia dúvidas sobre a participação de parlamentares. Confirmados mesmo, de vera, só estavam Elmano de Freitas e Moisés Braz, que assinaram o requerimento.

Link

O Processo Judicial Eletrônico será, a partir de hoje, a única forma para envio de documentos, solicitações ou comunicações entre a Central de Alternativas Penais e os juizados criminais de Fortaleza e do Interior. A medida integra uma política de modernização, tanto tecnológica quanto operacional, do Tribunal de Justiça do Estado.

PÍLULAS

O Núcleo de Línguas da Uece recebe até a próxima sexta inscrições para cursos de Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, Alemão e Japonês. E até Latim. Até aí, ok, o cardápio é frequente. O bacana é que entre as ofertas está a Linguagem Brasileira de Sinais (Libras), usada na comunicação de surdos e mudos. Veja mais em www.uece.br/nucleodelinguas.

