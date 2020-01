A seca e os seguros

Tramita na Câmara dos Deputados projeto que estende o seguro-desemprego a produtores rurais em casos de reconhecida emergência ou calamidade pública. Em temporadas de seca como as que se verificam no Nordeste - e no Ceará, obviamente -, medida assim pode representar alívio para trabalhadores e famílias. A proposta define que o benefício seria limitado a cinco parcelas anuais. O texto será analisado pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público, onde atuam os cearenses Heitor Freire (PSL), como titular, e Roberto Pessoa (PSDB) e André Figueiredo (PDT), como suplentes; e Finanças e Tributação, que tem Aníbal Gomes (DEM), Heitor Freire e Dênis Bezerra (PSB), além de Moses Rodrigues (MDB) e Idilvan Alencar (PDT), na suplência.

Vozes e votos

Para concluir o périplo, o projeto deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que inclui Júnior Mano (PR), Eduardo Bismarck (PDT), Genecias Noronha (SD) e José Guimarães (PT), como titulares, e Wagner Sousa (Pros), na condição de suplente.

Ponto

A numerologia da Prefeitura de Fortaleza indica: há 29 bairros na área da Secretaria Regional VI, entre os quais Cidade dos Funcionários, Jardim das Oliveiras, Cambeba, Messejana e Curió. Parte será atendida por miniterminal de transporte projetado para Messejana. Há na SER VI 541.160 moradores, correspondendo a cerca de 21% da cidade.

Cifra

Somam a bolada de R$ 3,8 milhões os investimentos que a Prefeitura vai destinar à construção do terminal compacto.

Criando...

O deputado Edilardo Eufrásio (MDB), que é suplente, pôs para tramitar na Assembleia que cria um certo "Projeto Santos Dumont de Intercâmbio Técnico-Profissional". A ideia é "oferecer e proporcionar intercâmbio internacional voltado para a imersão e aperfeiçoamento dos conhecimentos dos e das estudantes da rede de Escolas Profissionalizantes do Estado do Ceará, no âmbito de seus cursos de estudo".

...O que foi criado

O problema é que isso já existe. E desde o ano passado. Trata-se do Programa Estudar Fora, projeto criado pela Secretaria da Educação e sancionado em 1° de outubro último pelo governador Camilo Santana (PT).

PÍLULAS

O percussionista, compositor e professor Mark Duggan, da Universidade de Toronto (Canadá), apresenta no próximo dia 31 oficina de trabalho em Fortaleza. Será no Laboratório da Orquestra da UFC, a partir das 9h. E com acesso gratuito.

