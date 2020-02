A Lisboa de Fortaleza

As ruas do Bairro Granja Lisboa, na área da Secretaria Executiva Regional II de Fortaleza, vão ser submetidas a um megaprojeto de saneamento. A Prefeitura está planejando investir lá R$ 67,4 milhões. É uma dinheirama e tanto. E tem sotaque estrangeiro: vem do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), que se tornou uma parceria frequente de obras do gênero. Isso significa que a licitação dos serviços terá de ser internacional - uma vez que o CAF é um organismo vinculado a diferentes países e que o valor previsto ultrapassa o equivalente a US$ 2 milhões. Pertinho da Granja Portugal e dos conjuntos Ceará e Marechal Rondon, a Granja Lisboa é uma das comunidades mais populosas do lado oeste de Fortaleza. Tão populosa quanto carente, diga-se. Fica já no limite com Caucaia. Tem aproximadamente 53 mil habitantes. Esse contingente representa - só para ilustrar - 10 vezes a população de um município como Guaramiranga.

Ida e volta

A proposta da Prefeitura de Fortaleza é dividir o serviço em dois lotes, contemplando procedimentos e cronogramas distintos. O primeiro está orçado em R$ 36,9 milhões. O outro chega a R$ 30,4 milhões.

Coronarianas

O primeiro pacote deve alcançar 24 ruas - inclusive uma com a curiosíssima denominação de “Carícia de Menina”. O segundo prevê 42 vias - entre as quais a central Oscar Araripe e, por ordem numérica, digamos, a Travessa Dois Corações e a Rua Três Corações.

Apoio

Fundado em 1905, o Lar Torres de Melo encontrou um bom padrinho. É o Banco do Nordeste. A instituição, que há 115 anops cuida de idosos, teve proposta aprovada pelo BNB em iniciatica de apoio a ações sociais.

Energia

A Comissão de Agricultura do Senado está para analisar projeto que estimula exploração de energia eólica e solar em assentamentos de reforma agrária. A matéria está, pode-se considerar, carente de energia: desde 2016 encontra-se no apagão legislativo. Só há um senador cearense no colegiado - Luís Eduardo Girão (Pode).

Caixa

A propósito, soma a bufunfa de R$ 9,1 milhões o pacotão fechado pelo Instituto Federal do Ceará com empresas do setor de energia para a implantação de 126 fotovoltaicas nos campi da instituição. O plano é chegar a 229 unidades de captação de energia solar até o fim deste ano.

PÍLULAS

Sábado próximo, a Unifor promove mais uma rodada da série “Conversa com Artistas”. A proposta abre diálogo entre artistas plásticos e o público, de 16h30min às 18h, no Espaço Cultural Unifor. E o acesso é gratuito.