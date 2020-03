Faça como eles: fique em casa

Conte comigo: Dybala, Paolo Maldini, Fellaini, Matuidi, Rugani, Kevin Durant, Roger Gobert, Earvin Ngapeth, Thiago Wild...

Melhor parar por aqui porque talvez o espaço dessa coluna não comporte a quantidade de atletas, de todos os esportes, que já foram infectados pelo novo coronavírus. Muitos, com sintomas graves, como falta de ar, tosse ininterrupta, perda do olfato e do paladar.

Sabe aquela frase tradicional que reza: “Contra fatos não há argumentos”?

Pois é. Porte ou histórico de atleta não é requisito para não contrair Covid-19 ou para que ela passe despercebida.

O médico Nabil Ghorayeb, em entrevista ao GloboEsporte.com, explica que o isolamento é a única solução de momento para se a evitar a contaminação. "Não adianta dizer 'Eu sou atleta, eu sou forte'. Se a carga viral for pequena, tudo bem. Mas, com uma carga viral alta, mesmo sendo atleta será difícil combater a doença. Por isso é importante o isolamento. E se o cara foi atleta: a resposta não é o seu passado atlético, você não tem poupança, tem que ver o que tem hoje na conta-corrente de imunidade".

No Rio, grafite traz mensagem de esperança em tempos de Covid-19 Carl de Souza/AFP

Costumo dizer que só acredito na ciência. Desde os tempos em que me encantava com "O Mundo de Beakman" e queria repetir em casa todas as experiências. Por anos a fio, a medicina do esporte e de qualquer área vem crescendo e apontando para descobertas cada vez mais importantes. Nos tempos de hoje, pouco modernos para o que poderiam ser, ouvir o que a ciência nos tem a dizer é de suma importância.

Atletas se alimentam bem, têm plano de exercícios e muito vigor. Mas não são super-homens. Por isso, em sua maioria, estão em casa.