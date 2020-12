ONG´s que atuam na Região Nordeste esperam cenário de dificuldades em 2021

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Datafolha em parceira com a Ambev. Os dados coletados mostram que a falta de suporte financeiro deve ser uma das principais dificuldades para mais da metade das ONG’s que têm operações na Região Nordeste junto aos mais diversos segmentos da sociedade. Para 54% dessas instituições, o ano que vem deve ser marcado pelo aumento do número de pessoas assistidas por causa da pandemia da Covid-19. E para piorar a situação, 59% das organizações, que prestam assistência a essas famílias, já sinalizam a falta de dinheiro como umas das principais dificuldades durante a pandemia.

A pesquisa revelou que dentre as principais dificuldades destacadas para sobreviver ao pós-pandemia estão a falta de suporte financeiro (41%), doações de materiais e equipamentos (13%) e voluntários para ajudarem a organização a se reerguer (11%). Um cenário realmente preocupante quando se trata da pandemia do Novo Coronavírus. Os números da Covid-19 têm provado que a média móvel tem crescido em grandes centros urbanos em todo o país, ou seja, a doença não está dando trégua, inclusive, com sinais da mutação do vírus.

Se a dificuldade em manter o atendimento às famílias atingidas pela pandemia já é uma realidade hoje, a expectativa é que a situação deve se agravar em 2021.

Em contraponto, os gastos aumentaram em 2020 e devem continuar aumentando para esse tipo de assistência social. A compra de produtos relacionados à prevenção da COVID-19 aumentou os gastos das ONG´s em 20%. No caso dos alimentos, o incremento foi de 14% e os investimentos em estrutura para trabalho remoto aumentaram as despesas em 10%.

Essa mudança na rotina obrigou as ONG´s a buscarem alternativas para continuar funcionando nesse período que exigiu muita criatividade, paciência e colaboração.

“As ONGs brasileiras estão cientes de que para superar um desafio da magnitude de uma pandemia é necessário um esforço contínuo e dedicação de seus voluntários e da sociedade. Com um maior envolvimento e apoio conjunto entre a comunidade, empresas e governo, o trabalho dessas organizações pode ter um impacto positivo ainda maior, principalmente no cenário que vivemos atualmente”, comenta Carlos Pignatari, gerente de Impacto Social na Ambev.

O levantamento realizado pelo Instituto Datafolha em parceria com Ambev também mostrou o nível de engajamento da sociedade na ajuda às famílias atingidas pela Covid-19. As principais doações recebidas foram de alimentos e cestas básicas (45%), produtos relacionados à prevenção da COVID-19 (28%), produtos de higiene pessoal (25%) e contribuições financeiras (21%).

Empresas conscientes

Centenas empresas, no Brasil inteiro, se engajaram nessa luta contra a Covid-19 e em defesa da vida. É quando se percebe claramente o compromisso social dessas empresas. Nesse caso específico, o Programa VOA, por exemplo, foi criado pela Ambev em 2018 para o compartilhamento de conhecimento em gestão de recursos e processos para ONGs. Durante o mês de novembro deste ano, a Ambev abriu inscrições para quarta edição da iniciativa. Foram mais de 50 vagas para organizações de todo o Brasil. Organizações cujas propostas tivessem impacto positivo para a sociedade.

Em 2019, foram mais de 330 inscrições de ONGs para participarem do VOA. O programa contemplou 115 organizações, aumentando o impacto para cerca de 5 milhões de pessoas em todo o Brasil. Atualmente, são mais de 100 funcionários atuando junto às ONG´s ministrando cursos nas áreas de finanças, captação de recursos, governança, recursos humanos, e comunicação e marketing. As aulas são em formato de vídeo aulas com auxílio de apostilas disponíveis na plataforma do programa e direcionamento dos voluntários mentores.

O voluntariado é sinônimo de coragem, determinação e atitude. Mesmo diante de tantas dificuldades é possível vencer. Mesmo diante de tantos obstáculos é possível realizar conquistas. O engajamento de todos os segmentos empresariais em projetos de solidariedade é uma demonstração de que ainda somos movidos pela força do coração. Que essa força consiga superar, em 2021, qualquer projeção pessimista e que possamos continuar ajudando as pessoas e comunidades que precisam da nossa atenção. Um convite a ser solidário é um convite a ser humano.