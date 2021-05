Novas Unidades de Conservação no Ceará

O ano de 2021, com certeza, vai ficar marcado na memória de ambientalistas, profissionais, entidades e instituições que lutam em defesa do meio ambiente no Ceará. E a razão disso vem com respaldo do próprio governo estadual: a criação de mais Unidades de Conservação no estado e a ampliação do Parque do Cocó. Pelo menos quatro Unidades de Conservação já estão autorizadas pelo executivo. A primeira delas é a Área de Relevante Interesse Ecológico Riacho da Matinha, que possui 6,75 ha, e fica no município do Crato. Pode até ser uma área pequena, mas é estratégica.

A Área de Proteção Ambiental Cânion do Poti, com mais de 65 mil ha, vai garantir a preservação da fauna e da flora nos sertões de Crateús, Poranga e Ipaporanga. O projeto de ampliação das Unidades de Conservação no Ceará prevê também a criação do Parque Estadual do Cânion Cearense do Rio Poti, com cerca de 3.665 ha, em Crateús e Poranga e da Área de Proteção Ambiental Berçários da Vida Marinha, com mais 13.266 ha dedicados à preservação de espécies, em Icapuí.



Mais estudos para novas Unidades de Conservação



E o avanço de medidas para preservação e conservação do meio ambiente no estado não para por aí Em junho, o governador Camilo Santana vai autorizar os estudos que poderão viabilizar a criação de mais Unidades de Conservação. Os estudos, que ficarão sob a responsabilidade das equipes da SEMA, COGERH, SRH e URCA vão analisar os dados para a criação da Unidade de Conservação da Colina do Horto, com 1.674,93 ha, e situado no município de Juazeiro do Norte. Não muito distante dali, em Santana do Cariri, o estado terá a Unidade de Conservação Vale dos Buritis e mais 4.802,60 ha de mata preservada. Também na mesma região, será criado o Sítio Caldeirão com 3.547,77 ha, no município do Crato. Lavras da Mangabeira vai ganhar o Boqueirão de Lavras, que tem 810 ha e Barbalha vai ter a UC Riacho do Meio, com os seus 14,74 ha.

O ciclo de novas Unidades de Conservação no Estado será fechado com a preservação dos 17.300 ha da UC Águas que vai abranger os municípios de Pacatuba, Itaitinga, Guaiúba, Aquiraz, Horizonte e Pacajus, além da UC Guaiuba, de 133 ha, abrangendo o território do município de mesmo nome. “A criação de unidades de conservação é uma estratégia de aumentar as áreas protegidas no Ceará. Até o final do Governo Camilo teremos criado 17 unidades de conservação, aumentando em mais 50% as unidades do estado. O Ceará prioriza o desenvolvimento sustentável. Essas iniciativas se somam ao Inventário da Fauna e Flora, recém lançados, além do plantio de mais de 100 mil árvores até o momento”, diz o secretário estadual do Meio Ambiente Artur Bruno.

Para o mês de junho também está prevista outra ação que vai reforçar a luta já existente pela preservação dos nossos ambientes verdes. O Parque do Cocó será ampliado. Hoje ele tem 1.571 ha e, a partir de junho, passará a contar com 1.581ha. “O nosso Governo deu relevância aos planos de Manejo das unidades, instrumentos fundamentais para o diagnóstico, zoneamento e diretrizes para a gestão. Não tínhamos nenhum. Ao final do Governo Camilo teremos 15, todos elaborados com consultoria técnica e participação popular”, reforça Artur Bruno.